Wimbledon 2025, tutto pronto per il sorteggio: dove e quando vederlo

La stagione tennistica sull’erba è ufficialmente iniziata ed è arrivato il momento dello Slam, forse il più atteso della stagione, di Wimbledon che prenderà il via lunedì 30 giugno con le qualificazioni che sono già iniziate da qualche giorno.

Il torneo è arrivato alla sua 138esima edizione e vedrà il numero due del ranking ATP Carlos Alcaraz difendere il titolo 2024 con alle spalle un ottimo periodo di forma che lo ha visto dominare sulla terra rossa e vincere anche l’ATP Queen’s. Proverà a risollevarsi, invece, il numero uno Jannik Sinner dopo le sconfitte in finale a Roma e Parigi e il deludente torneo di Halle in Germania.

Dove vedere sorteggio Wimbledon tv streaming – Le teste di serie del tabellone maschile e femminile

Tornando a Wimbledon, in attesa che si scenda in campo per il primo turno, c’è da segnarsi un altro importante appuntamento: il sorteggio del girone che andrà a comporre il tabellone, sia maschile che femminile, dell’edizione 2025.

Ecco di seguito le teste di serie del tabellone maschile:

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Alexander Zverev Jack Draper Taylor Fritz Novak Djokovic Lorenzo Musetti Holger Rune

E ora quelle del tabellone femminile:

Aryna Sabalenka Coco Gauff Jessica Pegula Jasmine Paolini Qinwen Zheng Madison Keys Mirra Andreeva Iga Świątek

Dove vedere sorteggio Wimbledon tv streaming – Gli italiani presenti e tutti i dettagli dell’evento

Oltre a Sinner e Musetti, che sono teste di serie, sull’erba di Londra saranno protagonisti anche Cobolli (numero 22) e Berrettini (numero 32). Nel main draw, senza passare dalle qualificazioni, ci saranno anche Arnaldi, Sonego, Darderi, Bellucci, Nardi e Fognini. Per quanto riguarda il tennis femminile italiano, che vede Paolini al primo posto, nel tabellone principale saranno presenti anche Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Il sorteggio del tabellone, così come tutte le partite del torneo di Wimbledon 2025, sarà trasmesso in diretta alle ore 11.00 di venerdì 27 giugno presso l’iconico dell’All England Club da Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e la piattaforma streaming di NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI)