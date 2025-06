Il fondo Ares acquista il 20% di Eni Plenitude: operazione da 2 miliardi

I fondi Alternative Credit di Ares Management, affiliati del principale gestore globale di investimenti Ares Management Corporation, hanno firmato un accordo con Eni per acquisire una partecipazione nel capitale sociale di Plenitude. Eni controlla anche il 100% di Enilive, title sponsor della Lega Serie A fino al 30 giugno 2027.

Ares, che in passato ha partecipato al finanziamento del bond da 150 milioni di euro dell’Atalanta sottoscritto nel 2023, acquisirà da Eni una quota di partecipazione in Plenitude pari al 20% per un controvalore di circa 2 miliardi di euro, sulla base di un equity value della società pari a 10 miliardi di euro, corrispondente a un enterprise value di oltre 12 miliardi di euro. Il completamento dell’operazione è subordinato al rilascio delle autorizzazioni delle autorità competenti. Lo rende noto Eni con una nota.

L’operazione, si legge nel comunicato, «permette di consolidare ulteriormente il valore di mercato di Plenitude, a conferma della solidità del modello di business della società che integra produzione di energia da fonti rinnovabili, vendita di energia e servizi energetici a famiglie e ad imprese, e soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica».

Financial advisor di Eni è stata Mediobanca. L’ingresso di Ares, ricorda la nota, segue quello di Energy Infrastructure Partners che detiene il 10% del capitale sociale di Plenitude.

Stefano Goberti, amministratore delegato di Plenitude, rileva che «oggi viene nuovamente riconosciuta la qualità del nostro approccio, che coniuga sostenibilità economica e ambientale in un modello di business integrato e proiettato al futuro del mondo dell’energia. Ares, con il suo ingresso nella società, mette in risalto la progressione del valore di Plenitude e diventa parte del nostro percorso di crescita».

Plenitude, commenta Stefano Questa, partner and co-Head of European Alternative Credit di Ares, «è un’azienda leader nell’ambito della transizione energetica, con un modello di business distintivo e uno straordinario track record di crescita e redditività».

Plenitude, ricorda la nota, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da oltre 4 Gw di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa, con più di 10 milioni di clienti e una rete di 21.500 punti di ricarica per veicoli elettrici. La società ha l’obiettivo di raggiungere entro il 2028 10 Gw di capacità rinnovabile installata e superare 11 milioni di clienti.

Ares Management Corporation è un importante gestore globale di investimenti alternativi, che offre ai propri clienti soluzioni d’investimento primarie e secondarie complementari nei settori del credito, del real estate, del private equity e delle infrastrutture. Al 31 marzo 2025, la piattaforma globale di Ares Management Corporation gestiva circa 546 miliardi di dollari di asset, con attività in Nord America, Sud America, Europa, Asia Pacifico e Medio Oriente.