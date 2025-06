Nazionale, i soldi e le spinte di Adidas dietro l’idea di Mourinho Ct 

Spunta un nuovo retroscena sulla scelta del Ct per la Nazionale italiana, ricaduta su Gennaro Gattuso dopo la decisione da parte del presidente della FIGC Gabriele Gravina di sollevare dall’incarico Luciano Spalletti.

Prima di arrivare all’ex centrocampista del Milan, era circolata la voce di un aggancio con Josè Mourinho. Idea che, spiega Tuttosport, sarebbe stata suggerita e appoggiata dallo sponsor tecnico, nel senso che Adidas (partner degli Azzurri e dell’allenatore) avrebbe offerto anche un contributo all’ingaggio.

Che sarebbe stato decisamente più alto rispetto agli 800mila euro netti (con bonus da un milione in caso di qualificazione ai Mondiali) accordati a Gennaro Gattuso. L’azienda di abbigliamento sportivo tedesca, del resto, è legatissima a Mourinho, che ne è testimonial dal 2006, ovvero da quasi 20 anni, e ha rinnovato il contratto (a cifre ovviamente molto alte) fino al 2027.

D’altro canto, Adidas ha rimpiazzato Puma come sponsor tecnico dell’Italia dal 1° gennaio 2023, con un accordo quadriennale stimato in circa 35 milioni di euro all’anno. L’affare, tuttavia, non è andato in porto. Un po’ per le difficoltà di liberare il portoghese dal contratto che lo lega al Fenerbahce, un po’ per lo stop di Gianluigi Buffon.

L’ex estremo difensore ha scalato le gerarchie all’interno della Nazionale, e da primo sponsor di Gattuso si sarebbe dunque opposto, così come avrebbe fatto – secondo altre indiscrezioni circolate nei giorni scorsi – anche nei confronti del ritorno di Roberto Mancini.