ATP Halle, dove vedere Cobolli Zverev tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Cobolli Zverev tv streaming, incontro valido per i quarti di finale dell’ATP 500 Halle.

Il torneo, iniziato il 16 giugno, è il primo appuntamento della stagione tennistica sull’erba in vista del grande appuntamento con Wimbledon.

È stato eliminato agli ottavi di finale, invece, per il numero uno del ranking ATP, Jannik Sinner, che quindi perde punti visto che l’anno scorso aveva vinto il torneo sull’erba tedesca e non riesce a riscattare subito la sconfitta in finale al Roland Garros e agli Internazionali di Roma sempre per mano di Carlos Alcaraz.

Dove vedere Cobolli Zverev tv streaming – Come seguire l’evento

L’incontro tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, valido per i quarti di finale dell’ATP 500 di Halle, si giocherà venerdì 20 giugno non prima delle ore 13.00.

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su NOW e anche su Sky.