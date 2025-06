La Lega Serie A ha reso note tutte le scadenze entro le quali saranno comunicate le date di anticipi e tutti i posticipi della stagione 2025/26. Si ripartirà con la caccia al Napoli Campione d’Italia, con tantissime panchine nuove e i partenopei che potranno contare sulla continuità data dalla permanenza di Antonio Conte. Sulla panchina dell’Inter è arrivato Chivu, mentre il Milan è stato affidato a Massimiliano Allegri.

Novità Juric per l’Atalanta dopo la fine dell’era Gasperini, che a sua volta si è accasato alla Roma per proseguire quanto di buono fatto da Ranieri. Maurizio Sarri è tornato alla Lazio, mentre la Juventus ha confermato Igor Tudor alla guida. Si attendono novità per quanto riguarda la Fiorentina (dopo le dimissioni di Palladino è forte la candidatura di Stefano Pioli), mentre a Bologna rimarrà Vincenzo Italiano.

Quando escono anticipi posticipi Serie A – Le date della Lega

Anche per questa stagione – oltre ai 20 big match distribuiti tra Sky e DAZN lungo l’arco del campionato -, sono state rivelate in anticipo le date in cui si sveleranno tutti gli anticipi e i posticipi del massimo campionato di calcio italiano. Di seguito tutte le date:

GIORNATE (3) DA 1 A 3: entro il 30 giugno 2025

GIORNATE (9) DA 4 A 12: entro il 5 settembre 2025

GIORNATE (10) DA 13 A 22: entro il 10 ottobre 2025

GIORNATE (2) DA 23 A 24: entro il 19 dicembre 2025

GIORNATE (3) DA 25 A 27 entro il 30 gennaio 2026

GIORNATE (3) DA 28 A 30: entro il 27 febbraio 2026

GIORNATE (3) DA 31 A 33: entro il 20 marzo 2026

GIORNATE (3) DA 34 A 36: entro il 17 aprile 2026

GIORNATA 37: 11 maggio 2026

GIORNATA 38: 18 maggio 2026

Quando escono anticipi posticipi Serie A – Gli slot orari previsti a giornata

Anche per questa stagione, non cambieranno gli slot orari in cui si terranno le partite della stagione 2025/26. In totale saranno nove. Questo schema, ormai conosciuto da tifosi e club, rappresenta una regola generale così strutturata: