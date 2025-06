Durata e cifre del contratto, come cambia l’accordo tra Adidas e Juventus 

Adesso è ufficiale. Con anticipo rispetto alla scadenza del contratto, fissata al termine della stagione 2026/27, la Juventus ha ufficializzato il rinnovo dell’accordo con Adidas, che rimarrà sponsor tecnico dei bianconeri fino al termine della stagione 2036/37. Un prolungamento che consolida il rapporto con il colosso dell’abbigliamento sportivo, partner della Juve da ormai dieci anni.

Juventus contratto Adidas – La prima intesa del 2015

Con il nuovo contratto, diventano potenzialmente 22 le stagioni di collaborazione tra le due parti. La prima firma di questa partnership fu apposta in vista della stagione 2015/16 e Adidas mise sul tavolo un corrispettivo fisso di 139,5 milioni di euro per sei anni. Tale importo non includeva le forniture annuali di materiale tecnico e i premi variabili legati ai risultati sportivi di Juventus.

Adidas avrebbe gestito inoltre le attività di licensing e di merchandising di Juventus a fronte di un corrispettivo fisso di 6 milioni all’anno. Il primo contratto fu siglato dunque – al netto di eventuali bonus maturati in ogni stagione, in base ai risultati sportivi – sulla base di un fisso di 29,25 milioni di euro annui.

Juventus contratto Adidas – Il rinnovo al rialzo del 2019

Il primo rinnovo arrivò invece nella stagione 2019/20, interruppe di fatto il contratto precedente e fu rivisto al rialzo da Adidas fino alla stagione 2026/27 inclusa (per una durata di otto anni). Per questo periodo, la Juventus pattuì con Adidas un corrispettivo fisso complessivo minimo di 408 milioni di euro.

Tale importo non includeva le royalties addizionali al superamento di determinati volumi di vendita ed i premi variabili legati ai risultati sportivi. In riconoscimento dell’eccellente performance della partnership a livello commerciale e di accresciuta visibilità del brand Juventus nel 2018, Adidas riconobbe inoltre un bonus addizionale di 15 milioni corrisposto prima del 31 dicembre 2018.

Sulla base di questa nuova intesa, l’incasso stagionale della Juventus si alzò mediamente a 51 milioni di euro. La cifra in realtà fu successivamente rivista al ribasso per le ultime quattro stagioni dell’accordo, come spiegato dalla stessa Juventus nel prospetto sull’aumento di capitale da 200 milioni di euro del 2024.

Juventus contratto Adidas – La modifica dell’intesa dal 2023 al 2027

«Il 13 novembre 2023, Juventus e Aadidas hanno modificato l’accordo, riducendo il corrispettivo da versare alla Juventus da parte di Adidas per le stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 a causa delle clausole di riduzione previste dall’accordo stesso in caso di mancata partecipazione della Juventus alla UEFA Champions League», si legge nel documento.

«A seguito della modifica, l’importo fisso annuale previsto dall’accordo con Adidas varia tra 35,75 milioni di euro e 38,7 milioni di euro, mentre le royalties minime garantite variano tra 5,4 milioni di euro e 5,75 milioni di euro. La modifica ha aumentato gli importi dei bonus legati alle prestazioni sportive della Juventus previsti dall’accordo e ha introdotto un nuovo bonus in caso di partecipazione della Juventus alle semifinali di UEFA Champions League, per un importo annuale complessivo fino a 8 milioni di euro».

Sulla base di questa intesa – si legge ancora nel prospetto – il corrispettivo versato da Adidas per la partnership tecnica è calato dai 52,5 milioni di euro della stagione 2022/23 ai 46,1 milioni di euro della stagione 2023/24, l’ultima per la quale sono disponibili dati ufficiali (cifra di fatto inferiore rispetto alla media prevista inizialmente di 51 milioni).

Juventus contratto Adidas – Il nuovo accordo decennale

Si arriva così al nuovo accordo decennale, che prenderà il via dalla stagione 2027/28. La cifra complessiva dell’intesa sarà ancora una volta di 408 milioni di euro, spalmati però su dieci stagioni (e non su otto come per il precedente contratto). Anche in questo caso, l’importo non include le royalties addizionali al superamento di determinati volumi di vendita né eventuali componenti variabili legate ai risultati sportivi.

La media stagionale di incasso della Juventus da Adidas passa così a 40,8 milioni di euro, in linea con il minimo garantito per le stagioni dalla modifica del 2023 in avanti. L’importo potrà essere aumentato in ogni stagione sulla base dei volumi di vendita e degli obiettivi sportivi che i bianconeri dovessero eventualmente raggiungere.