FIGC, Gravina svela il progetto Prandelli tra giovani e settore tecnico 

«Gattuso è il nuovo Ct perché ha le qualità e la determinazione, ma soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l’azzurro e il nostro Paese. La Nazionale ha bisogno di lui e ha risposto senza esitazioni alla chiamata. Siamo convinti delle qualità umane e tecniche di Rino. Sarà l’uomo dei risultati».

Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della FIGC, durante la presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo Ct della Nazionale. «Non farei l’errore di fraintendere questa sua disponibilità a semplice entusiasmo. C’è grande spirito di sacrificio, professionalità e preparazione. Poi qualcosa di straordinario che mi ha colpito appena visti: ha anteposto noi all’io, lanciando messaggi chiari con un entusiasmo straripante. Mi ha detto subito che nessuno vince da solo e che al mondiale si va tutti insieme».

E poi ancora: «Abbiamo scelto un allenatore che non ha paura di assumersi delle responsabilità, che sa cosa significa infossare la maglia azzurra. Sappiamo che il suo compito sarà difficile, ma anche affascinante: riportare identità e risultati». Gravina parla poi di «scelta condivisa» per Gattuso, ringraziando Buffon «che ha avuto un ruolo determinante per definire un progetto che presenteremo».

Gravina ha poi annunciato durante la conferenza di presentazione di Gattuso il “Progetto Prandelli”. «Un progetto aiutato e supportato da due campioni del mondo come Simone Perrotta e Gianluca Zambrotta – ha spiegato –. Dovranno sviluppare nel modo migliore possibile la capacità dei nostri giocatori partendo dei vivai, un supporto al settore giovanile e a quello tecnico. Questo rappresenterà un ulteriore progetto che viaggerà in maniera autonoma ma parallela rispetto a quello di Gattuso».

Gravina ha poi concluso: «Sarà di grande interesse e sviluppo per la parte tecnica dei nostri giovani. Sono contento che con Gattuso collaborerà Bonucci insieme a Barzagli, saranno molto importanti all’interno del nostro progetto. Ci siamo rivolti a coloro che conoscono la nostra identità, sono persone che conoscono il valore della Nazionale».