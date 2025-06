ATP Halle, dove vedere Sinner Bublik tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sinner Bublik tv streaming, incontro valido per gli ottavi di finale dell’ATP 500 Halle.

Il torneo, iniziato il 16 giugno, è il primo appuntamento della stagione tennistica sull’erba in vista del grande appuntamento con Wimbledon.

Grande attesa per il numero uno del ranking ATP, Jannik Sinner, che vuole riscattarsi subito dopo la sconfitta in finale al Roland Garros e agli Internazionali di Roma sempre per mano di Carlos Alcaraz.

Dove vedere Sinner Bublik tv streaming – Come seguire l’evento

L’incontro tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle, si giocherà giovedì 19 giugno non prima delle ore 17.00. I due si sono appena affrontati a Parigi, sulla terra rossa del Roland Garros. In quell’occasione a imporsi è stato il tennista italiano.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e anche su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Se sei abbonato potrai vivere ogni istante dell’ATP 500 Halle comodamente dal tuo dispositivo preferito, sia in mobilità che da casa.