Processo ultras Milan, arrivano le altre condanne: 5 anni al fratello di Lucci

Dopo le condanne emesse nelle giornata di martedì per la maggior parte degli indagati relativamente alla inchiesta della Procura di Milano in merito al tifo organizzato di Inter e Milan, quest’oggi sono state decise le pene detentive anche per altre persone indagate.

Fra queste c’è anche Christian Rosiello, ultrà milanista ed ex bodyguard di Fedez (il rapper non è indagato), che è stato condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione nel secondo processo abbreviato, con al centro l’accusa di associazione per delinquere, scaturito dalla maxi inchiesta della Procura di Milano, di Polizia e Guardia di Finanza sulle curve di San Siro.

La sesta corte penale ha condannato anche a 5 anni e 6 mesi Francesco Lucci, fratello dell’ex leader della Curva Sud rossonera Luca (la cui pena è stata emessa martedì), e a 3 anni e 8 mesi Riccardo Bonissi.