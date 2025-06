La classifica dei ricavi da sponsor tecnico: dominio Real, Juve in top 10

Classifica ricavi sponsor tecnico – La Juventus resta nella top 10 dei ricavi da sponsor tecnico. Il club bianconero ha infatti annunciato oggi un nuovo accordo con Adidas, che entrerà ufficialmente in vigore a partire dalla stagione 2027/28, con cifre che permettono alla società torinese di rimanere tra i dieci club con i maggiori ricavi dal brand tecnico.

In particolare, si tratta di un accordo fino al termine della stagione 2036/27 che vale, secondo quanto comunicato dallo stesso club bianconero, «un corrispettivo fisso complessivo, per la durata dell’accordo, di € 408 milioni. Tale importo non include le royalties addizionali al superamento di determinati volumi di vendita né eventuali componenti variabili legate ai risultati sportivi», ha spiegato la Juventus. Si tratta quindi di una media pari a circa 40,8 milioni annui a partire dal 2027/28, rispetto alla media di 51 milioni annui prevista nel precedente contratto che poi era scesa a circa 46 milioni a partire dal 2023/24 con un nuovo accordo.

Classifica ricavi sponsor tecnico – Il Real al top in Europa

Le nuove cifre consentono alla Juventus così di restare tra i club che incassano di più dagli sponsor tecnici. Attualmente, considerando solamente il dato base (e dunque non eventuali bonus), il Real Madrid è la società che porta a casa più di tutti in Europa: 120 milioni di euro all’anno da Adidas.

Al secondo posto, si trovano invece gli storici rivali del Barcellona (105 milioni di euro a stagione da Nike), alla pari del Manchester United che incassano circa 105 milioni di euro da Adidas. Giù dal podio invece l’Arsenal, che da Adidas riceve entrambe 75 milioni di sterline a stagione (che si traducono in 85 milioni di euro circa al cambio attuale). L’unica italiana presente in top 10, come detto è attualmente la Juventus. I bianconeri si posizionano al decimo posto, incassando circa 46 milioni di euro a stagione (con minimi garantiti che dal 2027/28 saranno pari a 40,8 milioni in media). Questa la classifica:

Real Madrid (Adidas) – 120 milioni di euro; Barcellona (Nike) – 105 milioni di euro; Manchester United (Adidas) – 105 milioni di euro; Arsenal (Adidas) – 85 milioni di euro; PSG (Nike) – 80 milioni di euro; Manchester City (Puma) – 75 milioni di euro; Liverpool (Adidas) – 70 milioni di euro; Chelsea (Nike) – 70 milioni di euro; Bayern Monaco (Adidas) – 60 milioni di euro; Juventus (Adidas) – 46,1 milioni di euro (40,8 milioni di minimo garantito in media dal 2027/28).

Tra gli altri movimenti recenti all’interno della classifica, il Liverpool con l’accordo con Adidas è salito fino al settimo posto in classifica, visto che il contratto che parte dal prossimo 1 agosto garantisce circa 70 milioni di euro al club campione in carica in Premier League.

Ricavi sponsor tecnico classifica – Il vuoto tra le big e il resto della Serie A

Guardando solamente alla Serie A, la Juventus rimane in testa anche con il nuovo contratto. Il Milan infatti incassa circa 25 milioni di euro a stagione da Puma, mentre l’Inter si ferma a quota 21,2 milioni di euro.

Questa la top 5 in Serie A.

Juventus (Adidas) – 46,1 milioni di euro (40,8 milioni di minimo garantito in media dal 2027/28) Milan (Puma) – 25,168 milioni di euro Inter (Nike) – 21,2 milioni di euro Roma (Adidas) – 5 milioni di euro (indiscrezioni) Lazio (Mizuno) – 3,9 milioni di euro.

Il contratto dei bianconeri con il colosso tedesco è il più remunerativo tra quelli delle società di Serie A e stacca nettamente le concorrenti, anche se Inter e Milan negli ultimi anni si stanno avvicinando in termini di corrispettivi.

La Roma non fornisce il dettaglio di quanto incassato da Adidas, che secondo indiscrezioni si aggira intorno a 5 milioni di euro a stagione, mentre la Lazio si ferma a circa 3,9 milioni di euro nell’accordo con Mizuno.

Tra le altre, il Napoli da Armani non ha incassato nulla nella stagione 2023/24 per apporre il brand sulla divisa da gioco (100mila euro nel 2022/23). Ricordiamo infatti che, a seguito della fine del rapporto con Kappa, il club partenopeo ha intrapreso un percorso di autoproduzione delle maglie da gioco, con l’obiettivo di accrescere i propri ricavi soprattutto all’estero.