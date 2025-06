La FIFA nelle scorse settimane ha ufficializzato i ricavi Mondiale per Club, svelando le cifre che riceveranno i 32 club partecipanti al torneo che andrà in scena la prossima estate negli USA.

“Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo per Club FIFA riflette l’apice del calcio per club e rappresenta il più grande montepremi mai assegnato in un torneo calcistico, con una fase a gironi di sette partite e un formato di playoff, prevedendo un potenziale premio di 125 milioni di dollari per i vincitori”, ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Si trattano di ricavi particolarmente corposi, visto che i montepremi complessivo sarà pari a 1 miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro al cambio attuale), suddiviso in una componente di performance sportiva da 475 milioni di dollari (440 milioni di euro circa) e una componente di partecipazione da 525 milioni di dollari (485 milioni di euro circa).

Premi Mondiale per Club, la parte legata alla performance

2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (solo fase a gironi);

1 milione di dollari (930mila euro) per pareggio (solo fase a gironi);

7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi;

13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti;

21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale;

30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista;

40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice.

Ricavi Mondiale per Club, i ricavi per partecipazione

Club europei: tra 12,8 e 38,2 milioni di dollari (11,8-35,4 milioni di euro) in base a una classifica basata su criteri sportivi e commerciali;

Club sud America: 15,2 milioni di dollari (14 milioni di euro);

Club Nord, Centro America e Caraibi: 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro);

Club Asia 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro);

Club Africa: 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro);

Club Oceania: 3,6 milioni di dollari (3,3 milioni di euro).

Premi Mondiale per Club, il confronto con la Champions League

Quanto vale così il montepremi del Mondiale per Club rispetto alla Champions League? Complessivamente, il confronto pende dalla parte della UEFA, che versa quasi 2,5 miliardi di euro ai 36 club che scendono in campo in Champions, ma va ovviamente considerato che si tratta di due competizioni diverse: il Mondiale per Club dura circa un mese, rispetto all’intera stagione di Champions League.

Tuttavia, entrando nel dettaglio delle cifre, il quadro del confronto che emerge è il seguente:

In sostanza, le cifre per le fasi iniziali sono più basse nel Mondiale per Club, ma a poco a poco salgono superando le cifre della Champions League a partire dalla semifinale in avanti, premiando così i top club che arriveranno in fondo alla competizione.

Guardando ai dati potenzialmente massimi incassabili per vincere il trofeo, le cifre sono le seguenti:

Va tuttavia sottolineato come il premio massimo per quanto riguarda i diritti tv della Champions League è complesso (considerando che per il cosiddetto Pillar Value per incassare il massimo bisognerebbe essere contestualmente primi per ranking quinquennale, ranking decennale e primi nel campionato del Paese che paga di più nei diritti tv alla UEFA per la Champions).

Soprattutto, poi, la differenza è nel numero delle partite: il massimo dei ricavi in Champions League equivale ad incassare 9,7 milioni di euro a partita, rispetto ai 16,6 milioni di euro a partita come massimo dei ricavi nel Mondiale per Club.