Kings League: Perrotti e Rossi agli Underdogs di Mirko Cisco 

La Kings League sta spopolando e per questo è tempo di mercato. Mirko Cisco tramite Fabrizio Romano annuncia i due super colpi per il prossimo split bruciando la concorrenza di tutte le pretendenti e assicurandosi due dei migliori talenti italiani. Si tratta di Matteo Perrotti e di Domenico Rossi.

Cosa ha spinto i due calciatori ad approdare alla corte di Mirko Cisco? «Ho scelto gli Underdogs di presidente Mirko Cisco senza pensarci troppo, ho ricevuto tante offerte e alcune non le ho neanche ascoltate perché parlando con Mirko mi ero già convinto, è una persona che come me vive di calcio e ha in mente tanti progetti e tanti obbiettivi, mi ha dato la possibilità di giocare con un giocatore e un amico fantastico, Domenico Rossi, inoltre mi ha ha dato disponibilità e mi ha fatto sentire subito in famiglia, so che con lui posso parlare e so che condividiamo la stessa voglia di prenderci tutto», ha commentato Perrotti.

Queste invece le parole dell’altro nuovo innesto, Domenico Rossi: «È stato facile scegliere grazie al presidente Mirko Cisco e al suo progetto importante. Hho ricevuto molte richieste di cui una anche dalla Spagna ma dopo un po’ di riflessione ho deciso di accettare e penso di aver fatto la scelta giusta. Inoltre, sono stati tutti molto disponibili e giocare con Matteo Perrotti renderà le cose ancora più facile per il giocatore e per la persona che è. Inutile dire che vogliamo vincere e faremo di tutto per farlo».

Grazie anche a questi due nuovi acquisti, gli Underdogs sono pronti a fare sul serio. Mirko Cisco sta costruendo un progetto serio e intrigante.