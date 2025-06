La Juventus si prepara a fare il suo esordio nel Mondiale per Club. La squadra di Igor Tudor – che ha recentemente rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2027 – debutterà questa notte negli USA, contro l’Al-Ain, formazione degli Emirati Arabi. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e su Italia 1, e sarà disponibile in replica sulle reti Mediaset domani alle ore 21.00.

Dopo il raggiungimento della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Tudor proverà a fare bene anche nella competizione a 32 squadre fortemente voluta dalla FIFA. Il passaggio del turno è alla portata dei bianconeri, che se la vedranno comunque contro un top club come il Manchester City nel girone (il terzo avversario è il Wydad Casablanca).

Il torneo statunitense ha grande valenza sportiva, ma anche economica, considerando le cifre che la FIFA distribuirà tra i trentadue club partecipanti.

Juventus ricavi Mondiale per Club – I dettagli

Proprio in vista della prima edizione della nuova competizione FIFA, secondo le informazioni raccolte da Calcio e Finanza e sulla base delle stime che si possono effettuare, la Juventus incasserà 17,1 milioni di euro circa in partenza (19,7 milioni di dollari). La cifra è più bassa rispetto a quella incassata dall’Inter, che è partita invece da 21,6 milioni di euro (24,35 milioni di dollari).

Juventus ricavi Mondiale per Club – Tutte le cifre della competizione

Come detto, si tratta dei soli premi per la partecipazione, che stando a quanto annunciato dalla FIFA ammontano a una cifra tra 12,8 e 38,2 milioni di dollari per i club europei (gli oltre 17 milioni di euro sopra citati, nel caso della Juventus). A questi, si aggiungono gli eventuali premi per i risultati sportivi.

Ecco il dettaglio dei ricavi Mondiale per Club: