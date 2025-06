Ufficiale, la Roma e il Direttore Tecnico Ghisolfi risolvono il contratto 

«L’AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto». Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il club giallorosso ha comunicato ufficialmente l’interruzione del rapporto di lavoro con il dirigente francese, che lascerà la società di Serie A.

«Nel corso dell’ultimo anno, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club. Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale. Grazie, Flo!», ha proseguito la Roma nella nota ufficiale con cui ha annunciato la separazione da Ghisolfi.

Per quanto riguarda le ragioni della separazione, alla famiglia Friedkin non sarebbe piaciuta la gestione del caso Svilar, ad un passo dalla rottura se non ci fosse stato l’intervento risolutivo di Ranieri.

Ma sotto la lente d’ingrandimento è finita anche la mancata cessione di Angeliño all’Al-Hilal che sembrava ormai fatta ed invece è saltata sul più bello. Vanno inoltre aggiunti altri spifferi, riportati alla proprietà USA, riguardo ai difficili rapporti intercorsi tra Ghisolfi ed alcuni procuratori che hanno portato ad una valutazione seria del suo operato.

Per il suo incarico, stanno già circolando diverse candidature. Tra le tante, quella che ad oggi sembra trovare conferme è quella dell’ex Direttore sportivo Frederic Massara, recentemente uscito dal Rennes, con un passato al Milan e già operativo nel club ai tempi di Pallotta.