Mondiale per Club, la classifica dei fatturati: i ricavi squadra per squadra

Chi sono le squadre al top della classifica fatturati Mondiale per Club? L’Europa domina, ma crescono Asia e Sud America in termini economici, guardando alle 32 squadre protagoniste del torneo appena cominciato negli USA. Da un punto di vista economico, infatti, emerge una forte disparità tra i club in campo, con le società europee al top.

Classifica fatturati Mondiale per Club: dominio Europa

Non sorprende che il vertice della classifica fatturati Mondiale per Club sia occupato dai grandi club europei. Il Real Madrid C.F. domina con un fatturato annuo di 1.085,9 milioni di euro, seguito dal Manchester City (1.014,3 milioni) e dal Paris Saint-Germain (989,2 milioni). Chelsea (969,3 milioni), Bayern Monaco (951,5 milioni) e Borussia Dortmund (618,2 milioni) completano la lista dei giganti finanziari del Vecchio Continente.

Al di fuori dell’Europa, la squadra con il più alto fatturato è l’Al Hilal dell’Arabia Saudita con 252,1 milioni di euro, mentre in Sud America primeggiano Flamengo (233,8 milioni), Palmeiras (225,2 milioni) e River Plate (188,6 milioni).

Negli Stati Uniti, Inter Miami e Los Angeles FC hanno rispettivamente ricavi per 165,2 milioni e 134,7 milioni di euro, a testimonianza della crescente rilevanza commerciale della MLS.

All’estremo opposto si colloca l’Auckland City FC, club dilettantistico neozelandese, con un fatturato inferiore a 0,5 milioni di euro, cifra che mette in risalto il vastissimo divario finanziario tra i partecipanti al torneo (che è trasmesso integralmente da DAZN in modalità gratuita).

Fatturati squadre Mondiale per Club, la crescita del Sud America

I club sudamericani confermano il loro progresso economico. Flamengo, Palmeiras e River Plate operano in una fascia compresa tra i 188,6 milioni e i 233,8 milioni di euro, mentre i rivali argentini del Boca Juniors si attestano su 126,1 milioni. I brasiliani Fluminense (110,4 milioni), Botafogo (101,7 milioni) e altri club minori seguono a distanza.

In Africa la situazione è ben diversa: Al-Ahly, la squadra più ricca del continente, dichiara ricavi pari a 43,5 milioni di euro, mentre Mamelodi Sundowns e Wydad Casablanca si fermano rispettivamente a 8,7 milioni e 7,8 milioni. Per i club dell’Asia emergono Al Hilal (252,1 milioni), Urawa Reds (63,5 milioni) e Ulsan HD (26,1 milioni). Alcuni dati di squadre asiatiche e centroamericane, tuttavia, non sono stati resi noti.

Fatturati squadre Mondiale per Club, la differenza sul mercato

Le differenze si amplificano osservando l’attività sul mercato dei trasferimenti. I club europei investono tra 46 e 230 milioni di euro l’anno, mentre i sudamericani si collocano nella fascia 27,6-92 milioni. In Nord America la spesa media è compresa fra 9,2 e 27,6 milioni di euro, mentre le squadre africane e asiatiche si fermano tra 1,8 e 9,2 milioni. L’Auckland City resta esclusa da questo mercato con investimenti inferiori a 0,92 milioni di euro.

La composizione dei ricavi: Europa e Asia puntano sul commerciale, Sud America sullo stadio

La fonte principale dei ricavi varia notevolmente a seconda della regione:

Sud America : gli incassi da stadio sono decisivi. Per River Plate e Boca Juniors rappresentano rispettivamente il 51% e il 52% dei ricavi totali, mentre i diritti TV pesano solo per il 5% circa .

: gli incassi da stadio sono decisivi. Per River Plate e Boca Juniors rappresentano rispettivamente il dei ricavi totali, mentre i diritti TV pesano solo per il . Europa : i diritti TV valgono fra il 30% e il 40% dei ricavi, grazie a contratti internazionali milionari.

: i diritti TV valgono fra il dei ricavi, grazie a contratti internazionali milionari. Asia : il settore commerciale è fondamentale. Per Al Hilal rappresenta il 49% del fatturato, per Ulsan HD il 70% , e per Urawa Reds il 56% .

: il settore commerciale è fondamentale. Per Al Hilal rappresenta il del fatturato, per Ulsan HD il , e per Urawa Reds il . Oceania : l’Auckland City FC ottiene ben l’ 85% dei ricavi da attività commerciali.

: l’Auckland City FC ottiene ben l’ dei ricavi da attività commerciali. Media generale del torneo: i club partecipanti mostrano una composizione dei ricavi suddivisa in 35% commerciale, 19% stadio, 19% diritti TV, 7% trasferimenti e 20% altri ricavi.

Classifica fatturati Mondiale per Club, la graduatoria completa