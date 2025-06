Mondiale per Club, quando gioca la Juve di Igor Tudor

L’insediamento di Damien Comolli come nuovo responsabile dell’area sportiva della Juventus ha portato alla conferma di Igor Tudor come allenatore della squadra bianconera.

Il tecnico croato quindi è stato confermato dopo aver centrato la qualificazioni in Champions League e ora guiderà la propria squadra alla prima edizione del Mondiale per Club FIFA che prenderà il via nella notte italiana fra il 14 e il 15 giugno negli Stati Uniti.

Quando gioca Juve Mondiale per Club – Tutti i dettagli sulla partita contro l’Al Ain

Manuel Locatelli e compagni sono stati sorteggiati nel girone G con Al Ain, Manchester City a Wydad Casablanca. A parte i Cityzens di Guardiola, molto attivi nella speciale finestra di calciomercato introdotta prima della competizione, i bianconeri sembrano poter agevolmente passare il turno e accedere agli ottavi di finale.

L’esordio dei bianconeri è fissato per giovedì 19 giugno alle ore 03.00 (orario italiano) contro l’Al Ain a Washington. L’esordio con i messicani così come tutte le partite della competizione sarà trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), mentre su Mediaset sarà trasmessa la migliore partita giornaliera per un totale di 13 sfide nella fase a gironi.