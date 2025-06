La stagione 2025/26 sta per aprire ufficialmente i propri battenti con i vari staff tecnici delle squadre di Serie A al lavoro per programmare al meglio la nuova annata. Parte importante del piano sportivo sono le amichevoli che le formazioni del massimo campionato italiano affronteranno prima della partenza ufficiale del campionato e delle varie competizioni internazionali.

Non fa eccezione il Milan, che ha affidato la sua nuova era sportiva alla guida a Massimiliano Allegri, chiamato a risollevare le sorti della squadra rossonera dopo un ottavo posto in campionato che comporterà la mancata partecipazione alle prossime competizioni europee. L’obiettivo minimo è, quindi, quello di piazzarsi per le prime quattro posizioni così da tornare a calcare il palcoscenico della UEFA Champions League con il suo blasone e i suoi ricchi ricavi.

Milan amichevoli estive 2025 – Le date della nuova stagione

L’edizione 2025/26 della Serie A inizierà nel weekend del 23-24 agosto, una settimana più tardi rispetto a quella precedente, nonostante l’appuntamento di fine stagione con i Mondiali 2026 che si giocheranno in USA, Canada e Messico. Per il Milan il campionato inizierà in casa contro la Cremonese, visto che il sorteggio del calendario è già avvenuto. Ma gli uomini di Allegri faranno il proprio debutto stagionale una settimana prima, sempre al Meazza, per il turno preliminare di Coppa Italia contro il Bari.

Milan amichevoli estive 2025 – Tutti gli impegni dei rossoneri

Di seguito, sempre in aggiornamento, il calendario delle amichevoli estive della Milan in vista della stagione 2025/26. A differenza degli ultimi anni, i rossoneri non voleranno negli Stati Uniti, ma punteranno verso est, prima a Singapore e poi in Australia, passando per Hong Kong:

mercoledì 23 luglio: Milan-Arsenal (National Stadium Singapore, ore 13.30)

(National Stadium Singapore, ore 13.30) sabato 26 luglio: Milan-Liverpool (Kai Tak Sports Park, Hong Kong, ore 20.30)

(Kai Tak Sports Park, Hong Kong, ore 20.30) giovedì 31 luglio: Perth Glory-Milan (HBF Park, Perth, orario da definire)

(HBF Park, Perth, orario da definire) sabato 9 agosto: Milan-Leeds (Aviva Stadium, Dublino, ore 16.00)

(Aviva Stadium, Dublino, ore 16.00) domenica 10 agosto: Chelsea-Milan (Stamford Bridge, Londra, ore 16.00)

[IN AGGIORNAMENTO]