Quanto vale la maglia della Juve? La Juventus ha siglato una nuova partnership, che a partire dalla stagione 2025/26 rivoluzionerà di fatto l’architettura della maglia da gioco in termini di sponsorizzazione. Dopo l’accordo raggiunto con Jeep e Visit Detroit come partner principali, il club bianconero ha annunciato una nuova intesa con WhiteBIT, brand che sostituirà Azimut sulla manica della divisa da gioco. Ma quanto vale ora la maglia della Juventus?

Quanto vale la maglia della Juve? Le cifre dei nuovi sponsor

Partendo dai due sponsor di maglia, nel comunicato con cui qualche settimana fa ha annunciato la firma dell’accordo, la Juventus ha parlato anche di cifre, con riferimento in particolare a Jeep: 69 milioni di euro (di cui 4 milioni per il periodo residuo della stagione sportiva 2024/2025, 19 milioni per la stagione sportiva 2025/26 e 23 milioni per ciascuna delle due stagioni sportive successive), oltre a moderate componenti variabili in caso di mancata partecipazione alle competizioni sportive UEFA.

Per quanto riguarda invece Visit Detroit, è previsto in questo caso «un corrispettivo complessivo fisso significativamente inferiore rispetto al contratto di sponsor Jeep (in coerenza con i minori diritti di sponsorizzazione concessi) e componenti variabili (bonus), potenzialmente di rilievo, in funzione del conseguimento di determinati obiettivi». Ricordiamo che il brand non potrà comparire nelle competizioni internazionali (visto che i regolamenti UEFA e FIFA non consentono il doppio sponsor di maglia), ma sarà presente solo nelle competizioni nazionali (quindi Serie A e Coppa Italia).

Nel complesso, la cifra garantita dai due sponsor dovrebbe aggirarsi intorno ai 28/30 milioni di euro a stagione. In particolare, l’accordo legato a Visit Detroit è una sponsorizzazione innovativa soprattutto sul fronte dei bonus, visto che sono previste cifre variabili legate al core business del nuovo partner del club bianconero.

Quanto vale la maglia della Juve? Da Adidas a WhiteBIT

Ma quanto vale ora la maglia della Juventus, considerando tutti gli sponsor che saranno presenti nella stagione 2025/26? Detto delle cifre per Jeep e Visit Detroit (a pieno regime a partire dalla nuova stagione), ricordiamo che la partnership tecnica con Adidas ha portato – stando agli ultimi dati ufficiali disponibili – 46,1 milioni di euro nella stagione 2023/24.

Una cifra che utilizziamo per questa analisi, ma che dovrebbe crescere nella stagione 2024/25 e a seguire, dal momento in cui l’accordo portato a termine dalle due parti prevede un corrispettivo in graduale aumento e che l’ultimo dato ufficiale fa riferimento a una stagione in cui la Juventus era stata esclusa dalle coppe europee.

Il parco sponsor per la divisa da gioco si completa con il nuovo arrivato WhiteBIT (sulla manica) e con Cygames (come retro sponsor). Stando a quanto appreso da Calcio e Finanza, il primo dovrebbe portare nelle casse bianconere circa 5 milioni a stagione, mentre secondo indiscrezioni il secondo versa 4 milioni di euro a stagione. In totale, stando alle cifre a disposizione, la maglia della Juventus varrà mediamente dagli 85 milioni di euro a stagione a crescere a partire dalla prossima stagione.

Quanto vale la maglia della Juve? Il confronto con Inter e Milan

Per fare un confronto con le altre due big di Serie A che tengono testa a Inter e Milan sul fronte commerciale, i nerazzurri e i rossoneri si trovano attualmente alle spalle dei bianconeri nel complesso. La maglia dell’Inter vale intorno ai 62 milioni di euro (tenendo conto di Betsson, Nike, U-Power e Gate.Io), mentre la maglia del Milan Si ferma a circa 54 milioni di euro (con Emirates, Puma, Bitpanda e MSC).

Di seguito, il dettaglio degli sponsor dell’Inter, tra cifre ufficiali (quando disponibili) e indiscrezioni:

Betsson – 30 milioni di euro

Nike – 21,250 milioni di euro

U-Power – 4,5 milioni di euro

Gate.io – 6 milioni di euro

TOTALE – 61,75 milioni di euro

Di seguito, il dettaglio degli sponsor del Milan, tra cifre ufficiali (quando disponibili) e indiscrezioni: