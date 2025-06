La stagione 2025/26 sta per aprire ufficialmente i propri battenti con i vari staff tecnici delle squadre di Serie A al lavoro per programmare al meglio la nuova annata. Parte importante del piano sportivo sono le amichevoli che le formazioni del massimo campionato italiano affronteranno prima della partenza ufficiale del campionato e delle varie competizioni internazionali.

Non fa eccezione la Juve, che ha deciso di continuare con Igor Tudor sulla propria panchina, dopo che il tecnico croato ha centrato la qualificazione alla prossima UEFA Champions League all’ultima giornata, grazie al successo in casa del Venezia, non senza soffrire.

Juve amichevoli estive 2025 – Le date della nuova stagione

L’edizione 2025/26 della Serie A inizierà nel weekend del 23-24 agosto, una settimana più tardi rispetto a quella precedente, nonostante l’appuntamento di fine stagione con i Mondiali 2026 che si giocheranno in USA, Canada e Messico. Per la Juve il campionato inizierà in casa contro il Parma, visto che il sorteggio del calendario è già avvenuto.

Juve amichevoli estive 2025 – Tutti gli impegni dei bianconeri

Di seguito, sempre in aggiornamento, il calendario delle amichevoli estive della Juve in vista della stagione 2025/26. La società bianconera ha comunicato un solo impegno per l’estate 2025, visto che l’ambiente bianconero è concentrato sulla disputa del Mondiale per Club, iniziato negli USA, che vede la Juve rappresentare la Serie A insieme all’Inter:

domenica 10 agosto: Borussia Dortmund-Juventus (Signal Iduna-Park, ore 17.30)

[IN AGGIORNAMENTO]