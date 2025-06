Si torna a parlare di un possibile addio di Hakan Calhanoglu all’Inter. Dopo le voci di una possibile cessione al Bayern Monaco la scorsa estate, il futuro del centrocampista turco in nerazzurro è nuovamente in discussione. Il Bayern di allora è il Galatasaray di oggi, con l’agente del calciatore Gordon Stipic che starebbe tenendo contatti diretti con il club turco.

In Turchia raccontano di offerte di ingaggio a due cifre per Hakan – stipendio da 10 milioni a stagione – ma intorno a questi numeri non ci sono conferme. Quel che è certo è che i dirigenti del club nerazzurro hanno chiesto notizie allo stesso giocatore, che da parte sua non avrebbe manifestato la volontà di andare via.

Calhanoglu non è comunque incedibile, e a fronte di un’offerta da 40 milioni di euro il muro dell’Inter potrebbe essere rotto. Se il club turco arrivasse in qualche modo a quella valutazione, oggettivamente alta per un giocatore che è già oltre i 31 anni, allora l’affare con ogni probabilità si farebbe.

Calhanoglu plusvalenza Inter – Quanto vale il giocatore a bilancio

Ma quanto vale attualmente Calhanoglu a bilancio? Quale sarebbe la cifra minima per generare una plusvalenza? E quanto costa all’Inter il calciatore? Per capirlo dobbiamo partire dal costo storico del turco, pari a poco più di 2,4 milioni di euro (corrispondenti alle commissioni per l’agente, dal momento in cui Calhanoglu si liberò a zero dal Milan).

Al 30 giugno 2024, ultimo dato ufficiale disponibile a bilancio, il suo valore netto era sceso a 630mila euro circa. Cifra che – considerando il contratto in scadenza al 30 giugno 2027 – è calata ulteriormente a quota 420mila euro circa. Qualsiasi cifra superiore a questa incassata per un’eventuale cessione, farebbe registrare una plusvalenza all’Inter.

Calhanoglu plusvalenza Inter – Il peso sui conti dei nerazzurri

Non solo. In caso di addio il centrocampista turco libererebbe anche uno spazio importante sui conti dell’Inter. Attualmente, Calhanoglu pesa sul club nerazzurro per oltre 12,2 milioni di euro. Circa 210mila euro è la quota legata all’ammortamento, mentre la parte restante è relativa allo stipendio lordo del calciatore da 12 milioni circa (6,5 milioni netti).