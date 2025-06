Roma, al via la campagna abbonamenti: prezzi e fasi di vendita

In attesa della conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, la Roma ha dato ufficialmente il via alla campagna abbonamenti per il campionato 2025/26.

Sul sito ufficiale del club giallorosso vengono spiegate le varie fasi di vendita dedicate ai tifosi per la campagna che come da 50 anni a questa parte è intitolata «Roma (non si discute, si ama)». La vendita degli abbonamenti sarà attivata da lunedì 16 giugno.

Abbonamenti Roma campionato – Tre categorie differenti: le differenze

Nella nota sul sito viene specificato come «abbonarsi conviene sempre! Sia per una questione di prezzo (si parte da 14 euro a match), sia per poter beneficiare di tutta una serie di altri vantaggi come la prelazione sulle partite di coppa, sulle trasferte europee e le promozioni dedicate per l’acquisto di biglietti extra. Inoltre, potrai usufruire di uno sconto a partire dal 10% per gli acquisti negli AS Roma Store e, qualunque sia la formula d’abbonamento che acquisterai, potrai ricevere il Welcome Pack.