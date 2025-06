Il nuovo Mondiale per Club si avvicina sempre di più. Mancano poco meno di due mesi al via della prima edizione della competizione, che si disputerà a partire dal 14 giugno e fino al 13 luglio negli Stati Uniti d’America. Tra le protagoniste ci saranno anche le italiane Inter e Juventus, qualificatesi attraverso il ranking stilato dalla FIFA per questo debutto.

DAZN sarà il partner principale della competizione, trasmettendo tutte le 63 partite in diretta e in chiaro a livello globale, Italia compresa. Basterà registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming per avere accesso a tutti gli incontri, dalla fase a gironi – otto raggruppamenti da quattro squadre ciascuno – alla finalissima del MetLife Stadium di New York (New Jersey).

In Italia l’OTT sarà affiancata da Mediaset, che grazie a un accordo di sublicenza trasmetterà in co-esclusiva, nel nostro Paese, una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale, mentre solo su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente tutte le 63 sfide del torneo. Ma quali saranno le gare che si potranno seguire sulle reti Mediaset?

Partite Mondiale per Club su Mediaset – L’elenco completo

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, saranno 13 i match trasmessi durante la fase a gironi tra Canale 5 e Italia 1 e riguarderanno sfide con squadre europee sempre protagoniste (fatta eccezione per la gara d’esordio), comprese 5 delle 6 gare di Inter e Juventus (una andrà in onda solamente in differita). Di seguito, l’elenco completo degli incontri:

Domenica 15 giugno 2025, ore 2.00 – Al Ahly-Inter Miami (match inaugurale, DAZN e Italia 1)

Domenica 15 giugno 2025, ore 21.00 – PSG-Atletico Madrid (DAZN Italia 1)

Lunedì 16 giugno 2025, ore 21.00 – Chelsea-Leon** (DAZN e Italia 1)

Martedì 17 giugno 2025, ore 18.00 – Fluminense-Borussia Dortmund* (DAZN e Italia 1)

Giovedì 19 giugno 2025, ore 3.00 – Juventus-Al Ain (DAZN e Italia 1)*

Giovedì 19 giugno 2025, ore 21.00 – Inter Miami-Porto (DAZN e Italia 1)

Venerdì 20 giugno 2025, ore 20.00 – Flamengo-Chelsea (DAZN e Italia 1)

Sabato 21 giugno 2025, ore 21.00 – Inter-Urawa (DAZN e Canale 5)

Domenica 22 giugno 2025, ore 18.00 – Juventus-Wydad (DAZN e Italia 1)

Lunedì 23 giugno 2025, ore 21.00 – Atletico Madrid-Botafogo (DAZN e Italia 1)

Martedì 24 giugno 2025, ore 21.00 – Bayern Monaco-Benfica (DAZN e Italia 1)

Giovedì 26 giugno 2025, ore 3.00 – Inter-River Plate (DAZN e Italia 1)

Giovedì 26 giugno 2025, ore 21.00 – Juventus-Manchester City (DAZN e Canale 5)

(*First Pick nel caso in cui DAZN sceglierà di trasmettere in esclusiva Inter-Monterrey il 18 giugno alle ore 03.00; **Squadra esclusa dalla competizione per violazione delle norme FIFA sulla multiproprietà, da definire la squadra che la sostituirà).

Come detto, una sfida tra Juventus-Al Ain e Inter-Monterrey sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, ma potrà essere mandata in onda il giorno successivo sulle reti Mediaset. Le gare della fase a eliminazione diretta che Mediaset potrà trasmettere in co-esclusiva saranno selezionate una volta conosciute le squadre che avanzeranno nella manifestazione.