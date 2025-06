Dove vedere GP Canada: orari, griglia e tutti i dettagli

Dove vedere GP Canada – Il Gran Premio del Canada 2025 rappresenta la decima tappa del Mondiale di Formula 1 e si preannuncia ricco di emozioni. Sul circuito di Montréal si sfideranno i migliori piloti del campionato, con tante novità e grandi nomi pronti a battagliare per la vittoria.

Griglia di partenza GP Canada 2025

Di seguito la griglia di partenza ufficiale per la gara di domenica 15 giugno:

1ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

George Russell (Mercedes), Max (Red Bull) 2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes) 3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin)

Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) 4ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) 5ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams)

Isack Hadjar (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) 6ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Nico Hulkenberg (Sauber)

Franco Colapinto (Alpine), Nico Hulkenberg (Sauber) 7ª fila: Ollie Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas)

Ollie Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas) 8ª fila: Gabriel Bortoleto (Sauber), Carlos Sainz (Williams)

Gabriel Bortoleto (Sauber), Carlos Sainz (Williams) 9ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls)

Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls) 10ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Yuki Tsunoda (Red Bull)*

Orari del GP Canada – Domenica 15 giugno

Ecco il programma completo della giornata di gara:

Ore 16.45: F1 Academy – Gara 3

F1 Academy – Gara 3 Ore 18.30: Paddock Live

Paddock Live Ore 20.00: F1 – Gara

F1 – Gara Ore 22.00: Paddock Live

Paddock Live Ore 22.30: Debriefing

Debriefing Ore 23.00: Notebook

Notebook Ore 23.15: Race Anatomy

Commento e approfondimenti

La telecronaca del Gran Premio sarà a cura di Carlo Vanzini, affiancato in cabina da Marc Gené. Le analisi tecniche arriveranno dalla Sky Sport Tech Room con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Pre e post gara saranno condotti da Davide Camicioli con la collaborazione tecnica di Vicky Piria e i collegamenti dai box di Mara Sangiorgio. A chiudere la serata, l’approfondimento di Race Anatomy con Fabio Tavelli e ospiti.

Dove vedere GP Canada in diretta

Chi cerca informazioni su dove vedere GP Canada deve sapere che l’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming sulla piattaforma NOW. L’appuntamento con la partenza è fissato per domenica 15 giugno alle ore 20:00.