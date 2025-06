Inter, la guerra Israele-Iran blocca Taremi a Teheran: non è partito per gli USA

In casa Inter c’è apprensione per Mehdi Taremi, alle prese con una situazione complessa legata al conflitto in Medio Oriente. L’attaccante iraniano, infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è riuscito a partire per raggiungere i compagni negli Stati Uniti: il suo volo da Teheran verso la California è stato cancellato per motivi di sicurezza, a causa della chiusura dello scalo civile e dell’intero spazio aereo iraniano in seguito all’escalation bellica con Israele.

La società nerazzurra è in costante contatto con il giocatore, ma trovare una soluzione per consentirgli di aggregarsi alla squadra non sarà semplice, viste le gravi tensioni geopolitiche. La priorità resta ovviamente la sicurezza personale dell’attaccante, che avrebbe comunque espresso il desiderio di raggiungere il ritiro il prima possibile.

Per il momento, il tecnico Chivu dovrà fare affidamento sulla collaudata coppia d’attacco formata da Thuram e Lautaro, con Esposito e Valentin Carboni – rientrato dopo un lungo stop – come principali alternative. Ancora indisponibile invece Pio Esposito, il cui recupero muscolare procede e dovrebbe rientrare solo per la terza gara contro il River Plate.