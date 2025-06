DAZN punta sullo streaming: dal 16 luglio si spengono i canali su tivùsat

In questi giorni, DAZN sta inviando una comunicazione agli abbonati che hanno attivato i canali DAZN 1 e DAZN 2 su tivùsat per informarli che, a partire dal 16 luglio 2025, i canali non saranno più disponibili a seguito della conclusione dell’accordo con tivùsat.

La partnership avviata due anni fa, nell’agosto del 2023, era stata pensata come servizio complementare al live streaming. La decisione di non rinnovarla come apprende Calcio e Finanza, arriva dopo un’attenta valutazione ed è una conseguenza naturale della progressiva affermazione dello streaming come modalità di visione scelta dalla grande maggioranza degli abbonati DAZN.

Negli ultimi anni, la piattaforma ha investito in modo significativo nell’infrastruttura di rete italiana, costruendo – grazie alla collaborazione con gli operatori – una rete capillare di server in grado di garantire una trasmissione stabile e una fruizione di qualità.

La chiusura dei canali su tivùsat sembra dunque rifletterel’evoluzione di un mercato ormai maturo, in cui lo streaming in diretta si è affermato progressivamente come modalità principale e quotidiana per seguire il calcio in tv.

Il servizio DAZN su tivùsat rimarrà attivo fino al 15 luglio e gli abbonati potranno continuare a guardare DAZN al 214 del proprio dispositivo tivùsat fino a tale data. Maggiori informazioni sono contenute sul sito di DAZN.