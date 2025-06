Mondiale per Club, i telecronisti di DAZN e Mediaset per le partite

Chi saranno i telecronisti Mondiale per Club? È tutto pronto per il via del nuovo Mondiale per Club, il torneo a 32 squadre fortemente voluto dalla FIFA e la cui prima edizione si terrà nell’estate del 2025 negli Stati Uniti d’America. DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, è stata scelta come broadcaster globale esclusivo della competizione, consolidandosi così come punto di riferimento globale del calcio.

L’accordo storico vedrà tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA 2025, che coinvolge 32 tra i migliori club di tutto il mondo, trasmesse gratuitamente in live streaming su DAZN a livello globale, in più lingue, e include la possibilità di sublicenziare nei vari mercati la trasmissione in chiaro ad altre TV lineari (DAZN ha scelto Mediaset come partner in Italia).

Telecronisti Mondiale per Club – Le voci su DAZN

Come detto, la piattaforma streaming manderà in onda gratuitamente tutte le partite del torneo FIFA, con i seguenti telecronisti che si alterneranno:

Edoardo Testoni

Ricky Buscaglia

Pierluigi Pardo

Giovanni Marrucci

Dario Mastroianni

Riccardo Mancini

Alberto Santi

Gabriele Giustiniani

Alessandro Iori

Orazio Accomando

Luca Farina

Per quanto riguarda, invece, nel dettaglio le tre partite dell’Inter nella fase a gironi, il commento è stato affidato a:

Monterrey-Inter – Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Inter-Urawa Reds – Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni

Inter-River Plate – Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni

Ecco invece i telecronisti per le tre partite della Juventus:

Al Ain-Juventus – Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini

Juventus-Wydad – Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini

Juventus-Manchester City – Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini

Telecronisti Mondiale per Club – Le voci su Mediaset

Ma come detto, la migliore partita del giorno sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, che ha scelto la seguente squadra di telecronisti per seguire il Mondiale per Club:

Massimo Callegari

Riccardo Trevisani

I due telecronisti saranno accompagnati, a turno, da diverse seconde voci:

Simone Tiribocchi

Massimo Paganin

Roberto Cravero

Per quanto riguarda, invece, nel dettaglio le tre partite dell’Inter nella fase a gironi, il commento è stato affidato a:

Monterrey-Inter (in differita) – Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inter-Urawa Reds – Massimo Callegari e Massimo Paganin

Inter-River Plate – Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Ecco invece i telecronisti per le tre partite della Juventus: