Milan, Allegri al lavoro per creare il suo staff: ci sarà anche Bernardo Corradi

A circa tre settimane dall’inizio del ritiro per la prossima stagione, il lavoro di Massimiliano Allegri al Milan, e più precisamente a Milanello, è già iniziato. Tutto questo senza dimenticare il calciomercato in cui il tecnico è pienamente coinvolto e in sintonia con l’altro nuovo arrivato in rossonero, il Direttore sportivo Igli Tare.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Allegri in questi giorni sta valutando il suo staff e la possibilità di inserire alcune figure chiave all’interno di un gruppo di lavoro già piuttosto definito e formatosi nel corso degli anni di carriera.

Nella giornata di ieri, Allegri è rimasto a Milanello al fianco di Tare praticamente per tutta la giornata. All’ordine del giorno una pianificazione meticolosa del prossimo futuro. Dopo aver stabilito le date del raduno (4 e 5 luglio i primi test a Milanello per i giocatori, entro la sera del 6 luglio arriveranno tutti i convocati per cominciare ufficialmente il ritiro il 7 luglio, con un allenamento mattutino a porte chiuse e uno pomeridiano alle 17:00 sul campo esterno aperto ai tifosi), Allegri ha definito i nomi del suo staff.

Il vice sarà, come sempre, Marco Landucci, lucchese e collaboratore di Allegri fin dal giugno 2008, già allenatore dei portieri del Milan durante la sua prima esperienza rossonera. Proprio per la preparazione dei portieri è confermato anche Claudio Filippi, uno dei più stimati specialisti del ruolo. Dopo l’esperienza con la Primavera della Juventus, torna con Allegri anche Francesco Magnanelli, ex capitano simbolo del Sassuolo. Insieme a loro, faranno parte dello staff i collaboratori tecnici Aldo Dolcetti e Maurizio Trombetta.

Tra i volti nuovi ci sarà anche Bernardo Corradi. Toscano come Allegri e Landucci, ma originario di Siena, l’ex attaccante ha incontrato Allegri mercoledì in un hotel di Milano, condividendo da subito idee e visione e firmando un accordo biennale con il club. Ieri Corradi ha completato le ultime formalità a Roma presso la sede della FIGC, per chiudere la sua esperienza con le nazionali giovanili che ha guidato, dall’Under 16 fino all’Under 20, a partire dal 2017. Adesso per lui si apre la possibilità di lavorare quotidianamente in un grande club, a stretto contatto con un tecnico di esperienza come Allegri.

Anche sul mercato Allegri è parte attiva e ascoltata. A differenza di quanto avvenuto l’anno scorso con Paulo Fonseca, e in parte anche nella breve parentesi di Sergio Conceição, stavolta l’allenatore livornese ha grande voce in capitolo: discute idee, esprime esigenze e dubbi, e la dirigenza lo coinvolge nelle scelte. Un esempio concreto è la questione legata a Maignan: il Chelsea non ha ancora raggiunto la cifra chiesta dal Milan, ma Allegri si è speso in prima persona per convincere il portiere francese a non forzare la mano per andare via. Per ora, infatti, Maignan resta.