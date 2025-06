Quanto guadagna Infantino? Il presidente della FIFA Gianni Infantino è alla guida dell’organo di governo del calcio mondiale dall’ormai dal lontano 2016. Il numero uno dell’organo di governo del calcio mondiale ha iniziato il suo terzo mandato nel 2023, e concluderà la sua attività di presidente nel 2027, dopo il primo Mondiale per Club a 32 squadre (2025) e il primo Mondiale a 48 Nazionali, in programma negli USA (2026).

Nella sua carica da presidente della FIFA, Infantino ha visto crescere il suo compenso regolarmente (fatta eccezione per il periodo dell’emergenza Coronavirus), in linea con lo sviluppo del giro d’affari dell’organismo da lui presieduto. Basti pensare che nel 2024 la FIFA ha fatto registrare ricavi per 480 milioni di dollari, in crescita di 216 milioni rispetto al 2020, lo stesso anno del precedente ciclo.

Un aumento importante dello stipendio ci fu dal 2017 al 2018, quando il compenso di Infantino passò da 1,45 milioni di euro a 3,1 milioni. In totale, da quando ha preso il posto di numero uno del calcio mondiale, Infantino ha incassato circa 27,1 milioni di euro (considerando il cambio tra franco svizzero ed euro).

Quanto guadagna Infantino? Le cifre del 2024

Nel dettaglio, per il 2024 – come emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – Infantino ha incassato complessivamente 4,25 milioni di franchi svizzeri (pari a circa 4,44 milioni di euro), comprensivi di un bonus di 1,65 milioni di franchi svizzeri. Si tratta di uno stipendio in linea con quello incassato dal dirigente svizzero nel 2023.

Numeri presenti all’intero dei documenti ufficiali della FIFA che confermano la volontà e l’apertura verso la trasparenza, un tema su cui lo stesso Infantino ha spinto molto fin dall’inizio del suo mandato: d’altronde, prima della sua presidenza si trattava di cifre che venivano tenute nascoste. Tanto che un anno il suo predecessore Sepp Blatter incassò un bonus da 20 milioni di franchi svizzeri, senza però che nessuno all’esterno lo venisse a sapere, dal momento in cui non era previsto che, nei documenti FIFA, ci fosse l’indicazione dei compensi del presidente.

Quanto guadagna Infantino? L’elenco dei compensi dal 2016

Da quando è presidente della FIFA, Infantino ha ricevuto compensi complessivamente superiori a 27 milioni di euro:

1,41 milioni di euro nel 2016;

1,45 milioni di euro nel 2017;

3,1 milioni di euro nel 2018;

3,0 milioni di euro nel 2019;

2,8 milioni di euro nel 2020;

2,98 milioni di euro nel 2021;

3,64 milioni di euro nel 2022;

4,3 milioni di euro nel 2023;

4,44 milioni di euro nel 2024;

TOTALE: 27,12 milioni di euro

Quanto guadagna Infantino? I salari dei dirigenti

Nel report relativo al 2024, la FIFA ha riportato il valore degli stipendi di tutti i dirigenti

2,6 milioni di franchi svizzeri per Gianni Infantino , a cui si aggiungono il sopra citato bonus da 1,65 milioni di franchi e a cui vanno aggiunte indennità forfettarie da 24mila franchi per un totale di 4,25 milioni di franchi (4,44 milioni di euro);

, a cui si aggiungono il sopra citato bonus da 1,65 milioni di franchi e a cui vanno aggiunte indennità forfettarie da 24mila franchi per un totale di 4,25 milioni di franchi (4,44 milioni di euro); 1,3 milioni di franchi svizzeri per il segretario generale Mattias Grafstrom, che ha ricevuto anche un bonus di 600mila franchi svizzeri, a cui vanno aggiunte indennità forfettarie da 24mila franchi per un totale di oltre 1,9 milioni di franchi (2 milioni di euro circa).

Lo stipendio per il presidente e il top management della FIFA è determinato da un comitato per le remunerazioni. La quota variabile di compenso maturata nel 2024 sarà versata nel corso del 2025.