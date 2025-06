Mondiale per Club: cartellini gialli e rossi, il regolamento sulle squalifiche 

Regole squalifiche Mondiale per Club? Il regolamento Mondiale per Club prevede alcune specifiche per il torneo che sta per iniziare. La FIFA nelle scorse settimane ha ufficialmente pubblicato il regolamento per il nuovo Mondiale per Club (che sarà visibile interamente su DAZN in modalità gratuita), che vedrà la luce per la sua prima edizione nel format allargato a 32 squadre a partire dai prossimi giorni negli USA.

La Federcalcio internazionale ha pubblicato ufficialmente il regolamento (dopo aver svelato anche alcuni aspetti economici a partire dai ricavi Mondiale per Club), in cui sono contenuti diversi dettagli a partire dal format del torneo per arrivare fino alla lista dei giocatori che potranno essere utilizzati, passando anche per aspetti più prettamente calcistici come il tema delle sostituzioni o dei cartellini.

Regole squalifiche Mondiale per Club – Cosa dicono le norme

Tra gli aspetti più interessanti c’è quello legato alle squalifiche. Quando si rimedia una squalifica durante il torneo? E quante ammonizioni si possono accumulare prima di entrare in diffida ed essere squalificati?

Per quanto riguarda il regolamento Mondiale per Club a livello di campo, sono innanzitutto confermate le cinque sostituzioni, con un massimo di tre finestre durante la gara (un cambio all’intervallo non rientra nelle tre finestre). Inoltre, sarà possibile una sostituzione aggiuntiva in caso di commozione cerebrale durante la partita. Nel caso si vada ai supplementari, ogni squadra avrà una sostituzione aggiuntiva e una finestra aggiuntiva.

Invece, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari (i cartellini), scatterà la squalifica nei seguenti casi:

Cartellino rosso

Due cartellini gialli in due gare diverse

I singoli cartellini gialli ricevuti dai calciatori nel corso del torneo saranno annullati dopo i quarti di finale della competizione.