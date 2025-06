Mondiale per Club, ufficializzate le liste delle rose per il torneo

Le liste Mondiale per Club ora sono ufficiali. La FIFA nelle scorse settimane ha ufficialmente pubblicato il regolamento per il nuovo Mondiale per Club (che sarà visibile interamente su DAZN in modalità gratuita), che vedrà la luce per la sua prima edizione nel format allargato a 32 squadre a partire dai prossimi giorni negli USA.

La Federcalcio internazionale oggi invece (dopo aver svelato anche alcuni aspetti economici a partire dai ricavi Mondiale per Club)

ha svelato quelle che saranno le rose delle 32 squadre partecipanti.

Liste Mondiale per Club 2025, il regolamento

Il torneo si svolgerà in una fase a gironi in cui le 32 squadre verranno suddivisi in otto gruppi da quattro squadre ciascuna, seguita dagli ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale (con un totale di 63 partite, senza la finale per il terzo posto). Le ultime due partite di ciascun gruppo si disputeranno con orari di inizio simultanei nello stesso giorno. Le prime due squadre di ciascun gruppo si qualificano per gli ottavi di finale.

Arrivo a pari punti nel girone: le regole

In caso di arrivo a pari punti, si seguiranno i seguenti criteri per stabilire chi passerà il turno:

a) maggior numero di punti ottenuti nelle partite del gruppo tra le squadre interessate;

b) migliore differenza reti nelle partite del gruppo tra le squadre interessate;

c) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del gruppo tra le squadre interessate.

Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre sono ancora in parità e per determinare le posizioni finali, i criteri a) a c) verranno applicati solo alle partite tra le squadre rimaste in parità. Se non sarà possibile prendere una decisione con questa procedura, si applicheranno i criteri da d) a f) ai gruppi ancora in parità:

d) migliore differenza reti in tutte le partite del gruppo;

e) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del gruppo;

f) migliore punteggio di condotta della squadra (giocatori e dirigenti) in base al numero di cartellini gialli e rossi ottenuti: cartellino giallo: meno 1 punto; cartellino rosso indiretto (dovuto a due cartellini gialli): meno 3 punti; cartellino rosso diretto: meno 4 punti; cartellino giallo e cartellino rosso diretto: meno 5 punti

g) sorteggio da parte della FIFA.

La composizione dei gironi