Ufficiale, Kevin De Bruyne al Napoli: lo stipendio del belga in azzurro

Adesso è ufficiale: Kevin De Bruyne è sbarcato in Serie A. Il trequartista belga, che negli ultimi anno ha indossato la maglia del Manchester City, vestirà la maglia del Napoli per le prossime due stagioni. Il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis gli ha dato il benvenuto sui propri canali social, con una foto che lo immortala insieme al giocatore al momento della firma del contratto.

De Bruyne è stato convinto a sposare il progetto Napoli grazie alla presenza di Antonio Conte e ad una proposta contrattuale di alto livello: bonus alla firma di 10 milioni di euro e un biennale da 5,5 milioni di euro stagionali, a cui aggiungere poi un’opzione per il terzo anno. In sintesi, un totale tra i 21 e gli oltre 26 milioni di euro, in base a quanto si estenderà la permanenza del giocatore.

De Bruyne stipendio Napoli – L’impatto dell’operazione sui conti

Ma come impatterà questo maxi colpo sui conti del Napoli? Quanto costerà De Bruyne al club di De Laurentiis nella prossima stagione? Partendo dal costo del “cartellino”, se dovesse essere considerata come commissione all’agente, considerando il metodo di ammortamento a quote decrescenti utilizzato dal Napoli, nella prima stagione il Napoli avrebbe costi per 6 milioni di euro, mentre nella seconda stagione per 4 milioni di euro.

A questa cifra andrebbe poi aggiunto lo stipendio del calciatore. Considerando i 5,5 milioni di euro netti, la cifra al lordo dovrebbe ammontare a 10,18 milioni di euro circa. Va ricordato, infatti, che il Napoli non può contare sugli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per De Bruyne, eliminati ormai dal 1° gennaio del 2024 per tutti i nuovi arrivi.

Sulla base delle cifre qui considerate, il costo di De Bruyne per il Napoli sarebbe dunque pari a un totale di 16,18 milioni di euro per la prima stagione e 14,18 milioni per la seconda stagione del contratto. La quota ammortamento potrebbe calare qualora il contratto fosse più lungo o un rinnovo dovesse intervenire prima della scadenza.