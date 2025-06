L’Inter si prepara a vivere la sfida più importante della sua stagione: la finale di Champions League contro il PSG, che potrebbe portare in dote ai nerazzurri il quarto trofeo della loro storia. Vincere contro i parigini avrebbe un effetto multiplo, anche su altre competizioni per le quali la formazione di Inzaghi acquisirebbe il diritto di partecipare.

Si va dalla Supercoppa europea 2025 (in programma a Udine ad agosto) al Mondiale per Club. Non quello del 2025 – che vedrà già i nerazzurri protagonisti –, bensì la seconda edizione del 2029. In caso di successo in finale di Champions l’Inter sarebbe la prima squadra europea ad assicurarsi la partecipazione.

Proprio in vista della prima edizione della nuova competizione FIFA, l’Inter stima ricavi per quasi 22 milioni di euro dalla sola partecipazione. Il dato emerge dai risultati del terzo trimestre – consultati da Calcio e Finanza – di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, che ha reso noto i dati al 31 marzo 2025.

«Il premio garantito per la partecipazione della squadra alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 ammonta a 24,35 milioni di dollari statunitensi (21,6 milioni di euro circa, al cambio attuale, ndr), al lordo di eventuali ritenute fiscali e altre spese che possono essere direttamente detratte. Ulteriori ricavi dipenderanno dalle prestazioni nel torneo», si legge nel documento.

Inter ricavi Mondiale per Club – Tutte le cifre della competizione

Come detto, si tratta dei soli premi per la partecipazione, che stando a quanto annunciato dalla FIFA ammontano a una cifra tra 12,8 e 38,2 milioni di dollari per i club europei. A questi, si aggiungono gi eventuali premi per i risultati sportivi: