Come registrarsi a DAZN: i passi per iscriversi alla piattaforma

Come registrarsi a DAZN? Una domanda che molti tifosi si stanno ponendo ora che la prima edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA è finalmente alle porte. Il torneo è stato fortemente voluto dalla Federcalcio mondiale: dal 14 giugno al 13 luglio 2025, squadre da tutto il mondo si sfideranno negli Stati Uniti per decretare il miglior club del pianeta. Tra le protagoniste ci saranno anche Juventus e Inter, pronte a rappresentare il calcio italiano.

Anche DAZN sarà grande protagonista della manifestazione, dal momento in cui offrirà la visione di tutte le 63 partite del torneo in esclusiva e gratuitamente agli appassionati, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. Basterà semplicemente registrarsi alla piattaforma per accedere ai contenuti della modalità “free”. In questa guida, tutti i passaggi da seguire per registrarsi alla piattaforma e accedere ai contenuti gratuiti, dal Mondiale per Club ai prossimi che saranno messi a disposizione.

Come registrarsi a DAZN? I passaggi da seguire per iscriversi

DAZN ha lanciato una nuova funzionalità pensata proprio per chi vuole guardare eventi sportivi senza attivare un abbonamento: la modalità DAZN Free. Grazie a questa opzione, sarà possibile seguire il Mondiale per Club gratuitamente su DAZN, compresi alcuni match top della competizione, disponibili anche senza carta di credito e senza piani attivi.

Di seguito, i passaggi da seguire per iscriversi alla piattaforma e fruire dei contenuti gratuiti: basrterà seguire queste semplici indicazioni: