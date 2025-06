Ora il tabellone Mondiale per Club è completo: nei mesi scorsi a Miami infatti è andato in scena il sorteggio della fase a gironi del torneo che vedrà protagoniste anche Inter e Juventus la prossima estate negli USA.

La FIFA Club World Cup 2025 riunirà le squadre più rappresentative delle sei confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA. La prima edizione del torneo si terrà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Le 63 partite in programma saranno ospitate in 12 stadi diversi, con la finale che avrà luogo al MetLife Stadium, situato tra New York e il New Jersey.

Tabellone Mondiale, il format

Le 32 squadre sono state suddivise nel sorteggio in 8 gruppi da 4 squadre ciascuno per la fase iniziale a gironi. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno agli ottavi di finale. Da questo punto in poi, le sfide si svolgeranno in una fase a eliminazione diretta con gare a partita unica. Non è prevista una finale per il terzo posto.

Tabellone Mondiale per Club, i gironi

Girone A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami.

Girone B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders.

Girone C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica,.

Girone D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Los Angeles FC.

Girone E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter .

. Girone F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, MamelodiSundowns.

Girone G: Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus .

. Girone H: Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca, Salisburgo.

Tabellone Mondiale per Club, il quadro completo

PARTE ALTA

1A vs 2B

1C vs 2D

1E vs 2F

1G vs 2H

PARTE BASSA

1B vs 2A

1D vs 2C

1F vs 2E

1H vs 2G

Tabellone Mondiale per Club, i possibili incroci per le italiane

In base al tabellone, quindi, quali potrebbero essere i possibili incroci? L’Inter ad esempio chiudendo prima nel gruppo E incontrerebbe agli ottavi la seconda classificata nel gruppo F, ovverosia quello con Borussia Dortmund e Fluminense. Nei quarti, invece, incrocerebbe la prima del gruppo G (quello di Manchester City e Juventus) oppure la seconda del gruppo H (quello di Real Madrid, Salisburgo e Al Hilal). Al contrario, invece, chiudendo seconda nel proprio gruppo l’Inter pescherebbe la prima del gruppo F (con Borussia Dortmund e Fluminense), mentre nei quarti la prima del gruppo H (quello di Real Madrid, Salisburgo e Al Hilal) oppure la seconda del gruppo G (quello di Manchester City e Juventus).

La Juventus invece chiudendo prima nel gruppo G incontrerebbe agli ottavi la seconda classificata nel gruppo H, ovverosia quello con Real Madrid, Salisburgo e Al Hilal. Nei quarti, invece, incrocerebbe la prima del gruppo F (quello di Inter e River Plate) oppure la seconda del gruppo F (quello di Borussia Dortmund e Fluminense). Al contrario, invece, chiudendo seconda nel proprio gruppo la Juventus pescherebbe la prima del gruppo H (con Real Madrid, Salisburgo o Al Hilal), mentre nei quarti la prima del gruppo F (quello di Inter e Rier Plate) oppure la seconda del gruppo G (quello di Borussia Dortmund e Fluminense).