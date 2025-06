Spareggi Mondiali 2026, ci risiamo. Dopo la prima partita contro la Norvegia, a causa di una pesantissima sconfitta per 3-0, l’Italia rischia già di dover guardare ai playoff per sperare nella qualificazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Un passaggio che è stato obbligato per l’Italia verso le edizioni 2018 e 2022 della competizione e che si è concluso entrambe le volte in maniera nefasta.

Spareggi Mondiali 2026 – Come funziona la prima fase delle qualificazioni

Ma come funzionano le qualificazioni per i Mondiali in USA, Canada e Messico? Per quanto riguarda l’Europa, la fase a gironi delle qualificazioni comprende 12 gruppi di quattro o cinque squadre (come nel caso dell’Italia) che disputeranno partite di andata e ritorno tra marzo e novembre 2025, con le 12 vincitrici dei gironi che si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2026.

Spareggi Mondiali 2026 – Come funzionano gli spareggi

Le 12 seconde classificate e le quattro vincitrici dei gironi meglio classificate della UEFA Nations League 2024/25 che si classificano al di fuori delle prime due del loro gruppo di qualificazione (l’Italia era arrivata al secondo posto dietro la Francia, giocandosi di fatto questa possibilità) accederanno a una fase di spareggio a livello di confederazione che si terrà nel marzo 2026.

Le 16 squadre che accederanno agli spareggi saranno sorteggiate in quattro percorsi di spareggio da quattro squadre. Ogni squadra disputerà una semifinale a gara unica e le vincitrici passeranno alla finale all’interno della stessa finestra del calendario internazionale. Le vincitrici dei quattro percorsi si qualificheranno per la Coppa del Mondo FIFA 2026.

Spareggi Mondiali 2026 – Le seconde classificate

Attualmente, queste sono le seconde classificate in ogni girone (ad oggi, ci sono ancora sei gruppi che non hanno iniziato le qualificazioni):

Finlandia (gruppo G) Romania (gruppo H) Israele (gruppo I, quello dell’Italia) Macedonia del Nord (gruppo J) Albania (gruppo K) Montenegro (gruppo L)

Spareggi Mondiali 2026 – I playoff verso i Mondiali del 2022

Questo schema per gli spareggi fu già utilizzato anche in vista dei Mondiali in Qatar del 2022. In quell’occasione, le partecipanti furono 12 (e non 16) perché la Coppa del Mondo prevedeva ancora 32 Nazionali e non 48 come invece sarà nella prossima edizione. Questi furono i tre percorsi (in grassetto le qualificate al Mondiale):

Percorso A

Galles-Austria 2-1 (semifinale)

Scozia-Ucraina 1-3 (semifinale)

Galles -Ucraina 1-0 (finale)

Percorso B

Russia-Polonia (annullata, semifinale)

Svezia-Repubblica Ceca 1-0 (semifinale)

Polonia -Svezia 2-0 (finale)

Percorso C