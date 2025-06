Da Reijnders a Coco: le cessioni e le plusvalenze record per il Milan

Plusvalenze record Milan – Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità: Tijjani Reijnders ha lasciato il Milan ed è diventato un nuovo calciatore del Manchester City. L’operazione si sarebbe chiusa sulla base di 57 milioni di euro di parte fissa, a cui aggiungere circa 13 milioni di bonus. Un affare che avrà un impatto positivo sui conti rossoneri per circa 44 milioni di euro, considerare anche il risparmio sulla quota ammortamento e sullo stipendio per il 2024/25.

Con questa valutazione, Reijnders è diventato una delle cessione più remunerative di sempre per il Milan. L’ex giocatore dell’Az Alkmaar, in attesa delle cifre ufficiali che si scopriranno con il bilancio 2024/25, si piazza dietro solo Kakà e Sandro Tonali in termini di valori della cessione e della plusvalenza.

Milan cessioni record, la classifica

Partendo dai valori delle cessioni, dietro a Kakà, Tonali e Reijnders si posiziona l’ex attaccante ucraino Andriy Shevchenko, ceduto al Chelsea per quasi 44 milioni di euro. Il fatto che la quarto posizione in classifica sia occupata da un’operazione che risale addirittura al 2006 rende l’idea di come il player trading non sia stato uno degli asset chiave in casa Milan negli ultimi 15 anni. In classifica – con riferimento alla top 5 – troviamo anche Thiago Silva, la cui cessione al PSG, insieme a quella di Zlatan Ibrahimovic, diede il via a uno dei periodi più complicati della storia recente rossonera.

Nella top 10 delle cessioni record del Milan è presente anche Francesco Coco, un affare che risale addirittura alla stagione 2002/03. Chiudono i primi dieci posti le cessioni di Suso (al Siviglia, una delle plusvalenze più recenti) e di Ibrahimovic (al PSG).

Milan plusvalenze record, la classifica

Guardando invece alle plusvalenze e non ai prezzi delle cessioni, Kakà resta trova in vetta a questa graduatoria a fronte di una plusvalenza di quasi 64 milioni di euro. Sul podio ancora Sandro Tonali (oltre 48 milioni), Tijjani Reijnders e Andrij Shevchenko. Anche tra le plusvalenze, è presente ancora Francesco Coco, al sesto posto: la plusvalenza è ufficiale in base ai dati di bilancio, mentre il prezzo di cessione non è noto, ma è verosimile che il valore netto del giocatore fosse prossimo allo zero, provenendo Coco dal vivaio.

Nella graduatoria trova posto anche altre operazioni, da Patrick Cutrone (Wolverhampton) a M’Baye Niang, ceduto al Torino. Non è invece noto il prezzo di cessione di Umit Davala, che dopo essere passato all’Inter ha generato una plusvalenza di oltre 12 milioni di euro.