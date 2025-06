Italia Romania Under 21 dove guardarla: canale, data e orario della partita

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Italia Romania Under 21 dove guardarla, gara valida per la prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria che si giocano in Slovacchia.

Gli Azzurrini di Carmine Nunziata fanno così il loro esordio nel torneo continentale dedicato alle formazioni giovanili. L’Italia è stata inserita nel gruppo A dove, oltre alla Romania, sono presenti anche Spagna e i padroni di casa della Slovacchia. A passare il turno e ad accedere ai quarti di finale saranno le prime due classificare di ognuno dei quattro raggruppamenti.

Italia Romania Under 21 dove guardarla – Quando si gioca e le probabili formazioni

Italia-Romania Under 21 si giocherà alla City Arena Trnava con il calcio di inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 11 giugno 2025.

Le sfida sarà visibile su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Il match sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming su Rai Play.

Ecco di seguito le probabili formazioni per questa amichevole:

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Angori; Casadei, Prati, Pisilli; Baldanzi, Fazzini; Ambrosino. Ct. Nunziata

Romania (4-2-3-1): Hindrich; Sirbu, Ignat, M. Ilie, Borza; Akdag, Mihai; R. Ilie, Stoica, Corbu; Munteanu. Ct. Pancu.

Questi, invece, i 23 calciatori scelti da Nunziata per gli Europei: