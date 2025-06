Qualificazioni Mondiali, Finlandia Polonia in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Finlandia Polonia in streaming gratis, quarta giornata delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada. Le due squadre sono pronte a continuare il loro percorso nelle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 che si giocheranno fra USA, Canada e Messico.

La Polonia si trova attualmente a punteggio pieno nella classifica del girone G e quello con la Finlandia ha tutta l’aria di essere uno scontro diretto per il primato, visto che i padroni di casa sono a due lunghezze di distanza ma con una partita in più. Il primo posto dei 12 gironi UEFA garantisce il pass per i Mondiali della prossima estate.

Finlandia Polonia in streaming gratis – Quando si gioca e tutti i dettagli

Finlandia-Polonia, match valido per la quarta giornata delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026, si terrà martedì 10 giugno 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45. La sfida sarà visibile su Sky Sport Uno e NOW.

