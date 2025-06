Conti in rosso per la holding di Luigi Berlusconi: persi 400mila euro nel 2024 

Conti in rosso per la holding di Luigi Berlusconi, il più piccolo dei figli dell’ex premier Sivlio Berlusconi, scomparso ormai due anni fa. Come sottolinea Repubblica – Affari&Finanza, Berlusconi ha raccolto le sue attività attorno alla E.L. Holding di cui è socio unico e il cui amministratore unico è l’avvocato Davide Rodella.

La holding detiene direttamente il 6% dell’immobiliare Mi Home controllata con il 64% da Lorenzo Guerrieri, attuale compagno di Barbara Berlusconi (e nel cui capitale con il 2% spunta Geronimo La Russa, il figlio maschio maggiore del presidente del Senato), e il 2,2% di Hesovisia, polo di hotel di lusso. E.L. Holding è attiva però principalmente con le tre controllate denominate Ithaca 1, 2 e 3, che servono a veicolare gli investimenti specifici.

In tutte queste il socio di minoranza è Giorgio Valaguzza, già compagno di Barbara Berlusconi, con passati professionali come analista in Mediolanum e Jp Morgan. Venendo ai numeri del 2024 da poco approvati, la holding detiene asset per 11 milioni e conta su un patrimonio netto di 9 milioni mentre il conto economico s’è chiuso con una perdita per 375mila euro, sia pure in calo rispetto al rosso di 1,2 milioni dell’anno prima.

Il risultato è stato il combinato disposto di svalutazioni scese da 1,4 milioni a 550mila euro mentre i proventi dalle partecipazioni anno su anno si sono più che dimezzati da 495mila euro a 197mila euro. In particolare, le tre controllate sono in carico rispettivamente per 7,5 milioni (Ithaca), 473mila euro (Ithaca 2) e 26mila euro (Ithaca 3).

Il primo veicolo lo scorso anno è finito in perdita per 50mila euro rispetto al profitto di 226mila euro del precedente esercizio, sia perché sono mancate le plusvalenze realizzate nel 2023 vendendo quote di due start-up sia perché sul conto economico ha pesato la nuova svalutazione della quota nella tedesca Burnhard (e-commerce per gli passionati del grill).

Ithaca 2, invece, ha visto il bilancio 2023 tingersi di rosso per 225mila euro, peggiore del rosso di 172mila euro del precedente esercizio. Tra le partecipazioni figurano quote di minoranza in Satispay, Sellrapido, Planet Farms Holding, Weroad e Wallife fino all’1% di Qomodo, nuova fintech dei pagamenti smart. L’unica nota positiva per il portafoglio di Berlusconi arriva da Ithaca 3 che nel 2024 ha guadagnato 395mila euro grazie a plusvalenze per 450mila euro, realizzate vendendo partecipazioni.