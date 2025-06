Italia Moldavia dove vederla? Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Moldavia, gara valida per la quarta giornata delle qualificazioni Mondiali.

Gli Azzurri sono pronti alla seconda partita nelle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 che si giocheranno fra USA, Canada e Messico. L’esordio con la Norvegia è stato completamente da dimenticare e rischia già di costare carissimo agli Azzurri. Sicuramente è costato caro a Luciano Spalletti, che è stato sollevato dall’incarico a causa del 3-0 contro la formazione di Haaland e compagni.

Italia Moldavia dove vederla? Quando si gioca e canale tv

Italia-Moldavia, match valido per la quarta giornata delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026, si terrà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, lunedì 9 giugno 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

Le migliori partite delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 saranno in onda su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e il servizio streaming NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma come sempre accade le sfide che vedono protagoniste l’Italia di Luciano Spalletti sono mandate in onda in diretta esclusiva sulla Rai. In particolare, Italia-Moldavia sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.

Il match sarà poi visibile anche su Sky, ma solamente in differita, a partire dalle ore 24.00 di lunedì 9 giugno e con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento Beppe Bergomi.

Italia Moldavia dove vederla? Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro, che sarà l’ultimo con Luciano Spalletti in panchina: