«Dopo aver preso atto delle risultanze del Consiglio Federale del 26 maggio, in considerazione dei procedimenti in essere dinanzi agli organi di giustizia sportiva endofederale, tenuto conto della proroga dei termini della FIGC del 27 maggio e delle soste nazionali, la Lega B comunica le date delle gare di Playout ed i relativi orari». Di seguito il calendario:

Domenica 15 giugno 2025 (andata) – 17ª vs 16ª, ore 20.30

Venerdì 20 giugno 2025 (ritorno) – 16ª vs 17ª – ore 20.30

Playout Serie B date – Dal ricorso la scelta sulle squadre partecipanti

Con questa nota, la Serie B ha annunciato le date in cui si disputeranno i playout di categoria, per stabilire l’ultima formazione che conquisterà la salvezza e quella che retrocederà nel campionato di Serie C. Un ritardo legato al caso Brescia, che ha portato alla penalizzazione in classifica del club lombardo e alla conseguente retrocessione in Serie C.

Penalizzazione che sarà oggetto di ricorso proprio da parte del Brescia, con l’udienza che si terrà il prossimo 10 giugno. Dalla sentenza della Corte federale d’appello emergeranno anche i nomi delle squadre che disputeranno le due gare, dato che la decisione influirà sui piazzamenti in classifica. Attualmente, le partecipanti sono Salernitana e Sampdoria.