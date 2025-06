Se hai cliccato su questo articolo stai cercando a che ora gioca Sinner sulla terra rossa del Roland Garros il suo incontro valido per la finale del torneo contro Carlos Alcaraz.

Il torneo sta per giungere al termine ed è il secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio dal tennista italiano, rientrato dopo la squalifica agli Internazionali di Roma che lo hanno visto arrivare fino alla finalissima, persa contro Carlos Alcaraz.

Sinner ha portato a termine finora un percorso incredibile, che ha raggiunto il culmine con la vittoria per 3-0 in semifinale contro Novak Djokovic. A dispetto del risultato, è stata una sfida lunga oltre tre ore in cui non sono mancati grandissimi colpi e ribaltoni. Ora un nuovo incrocio con Alccaraz, con il quale Sinner ha avuto la peggio nell’ultima sfida in occasione degli Internazionali d’Italia, andati in scena a Roma.

A che ora gioca Sinner contro Alcaraz? Data e orario

L’incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valido per la finale del Roland Garros, si giocherà domenica 8 giugno non prima delle ore 15.00.

A che ora gioca Sinner contro Alcaraz? Come seguire l’evento

L’incontro, che si potrà seguire anche in diretta in chiaro, sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery+, la piattaforma ufficiale di Warner Bros. Discovery.

In alternativa, è possibile seguire le partite anche sui canali Eurosport, inclusi nelle offerte di DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Questo significa che, se sei abbonato a uno di questi servizi, potrai vivere ogni istante del Roland Garros comodamente dal tuo dispositivo preferito, sia in mobilità che da casa. Le gare in chiaro potrebbero esserci solo nel caso di arrivo di un italiano in finale.