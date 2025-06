Spal, domanda di iscrizione incompleta: può aprire le porte della C all'Inter U23

Ieri a mezzanotte si sono chiuse le iscrizioni ai campionati, tranne per Frosinone, Salernitana, Sampdoria, Pescara e Ternana, impegnate ancora, rispettivamente, con i playout di Serie B e i playoff di Serie C.

Una giornata che ha sancito l’esclusione del Brescia di Massimo Cellino tra i professionisti per inadempienza rispetto all’obbligo di pagamento dei contributi e degli stipendi fondamentali per l’iscrizione del club lombardo alla prossima Serie C.

E mentre il Comune di Brescia è al lavoro per tentare almeno una fusione con uno dei club della provincia (Feralpisalò, Lumezzane e il neopromosso Ospitaletto) che garantirebbe futuro alla società, nel pomeriggio di ieri è arrivata anche la conferma delle grandi difficoltà in cui è immersa la Spal.

Infatti, il club biancazzurro ha sì presentato la propria domanda di iscrizione, ma a quanto pare incompleta. Infatti, non sembrerebbero essere arrivati i 3 milioni di euro (più la fideiussione da 700mila) richiesti per procedere con le pratiche per l’iscrizione al prossimo campionato, a dimostrazione del totale disimpegno da parte del patron Joe Tacopina. Non solo la mancata iscrizione, ormai per la Spal sembra essere pronto il fallimento con relativa retrocessione nei dilettanti.

Ma come detto, la Spal ha presentato comunque la propria domanda di iscrizione che sarà ora esaminata dalla Covisoc. In caso di respingimento, ipotesi molto più che probabile, ecco che si aprirebbero le porte per i ripescaggi, e la prima in lista per beneficiarne sarebbe una seconda squadra della Serie A come l’Inter Under 23, con la società nerazzurra pronta a partire con il proprio progetto giovani, come confermato dal presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta.

Nel dettaglio, con comunicato dello scorso 7 febbraio 2025, la FIGC sottolineava che si è stabilito che, per l’eventuale integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2025/2026, si procederà con il seguente ordine:

una Seconda Squadra di Serie A

una società che abbia disputato il Campionato Nazionale Serie D

una società retrocessa dal Campionato di Serie C

Il riferimento in questo caso è a carenze di organico che si determinano all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al relativo campionato (una domanda di iscrizione respinta, per esempio) o a seguito di provvedimento di revoca o di decadenza dalla affiliazione o di esclusione dal campionato pubblicato dopo il 6 giugno 2025.

L’Inter, come le altre società interessate (Milan Futuro, retrocesso in Serie D), attende il verdetto della Covisoc che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e potrebbe riguardare più di un club così da aprire le porte della Serie C ad altre formazioni.