Ripartono le qualificazioni Mondiali per l’Europa: le sfide in tv

Concluse le finali delle coppe internazionali e con il Mondiale per Club alle porte sono tornate, a distanza di due mesi, le sfide delle Nazionali.

In particolare, la UEFA vedrà la prosecuzione delle qualificazioni per i prossimi Mondiali 2026, ma soprattutto le Final Four della Nations League che ha visto l’Italia di Luciano Spalletti eliminata ai quarti di finale dalla Germania. Proprio il paese teutonico ospiterà quest’anno la fase conclusiva della competizione. E alcune partite saranno visibile sia in chiaro che a pagamento, senza dimenticare alcune amichevoli di carattere internazionale.

Dove vedere partite nazionali – La Fase Finale della Nations League

La UEFA Nations League è arrivata alle finali dopo che negli scorsi giorni si sono giocate le semifinali in Germania, sede scelta per ospitare le Final Four 2025/26. Portogallo e Spagna si giocheranno la vittoria finale dopo aver avuto la meglio, rispettivamente, su Germania e Francia, con quest’ultime due che si dovranno accontentare della finale per il 3°-4° posto.

Ecco i due appuntamenti con la Nations League in onda su Sky, ma anche in chiaro per la cosiddetta finalina:

Domenica 8 giugno, ore 15.00 – Germania-Francia (in diretta esclusiva su Sky e NOW , in chiaro su Cielo)

Domenica 8 giugno, ore 21.00 – Portogallo-Spagna (in diretta Sky e NOW

Dove vedere partite nazionali – Le qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026

Come detto, l’Italia di Luciano Spalletti non si è qualificata per le Final Four di Nations League così gli Azzurri faranno il loro esordio nelle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 che si giocheranno in USA, Messico e Canada. Donnarumma e compagni partiranno dalla terza giornata, visto che le prime due sono andate in scena mentre l’Italia disputava i quarti di finale di Nations League con la Germania.

Come sempre le sfide della Nazionale saranno visibili in chiaro sulla Rai che trasmetterà quindi le seguenti partite:

Venerdì 6 giugno, ore 20.45 – Norvegia-Italia (Rai 1, RaiPlay)

Lunedì 9 giugno, ore 20.45 – Italia-Moldavia (Rai 1, RaiPlay)

Ovviamente insieme all’Italia ci saranno numerose altre partite valide per le qualificazioni UEFA con le migliori partite che saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW:

Venerdì 6 giugno, ore 20.45 – Macedonia del Nord-Belgio (Sky Sport Uno, NOW)

Venerdì 6 giugno, ore 20.45 – Diretta Gol giornata 3 (Sky Sport Calcio, NOW)

Sabato 7 giugno, ore 15.00 – Bosnia Erzegovina-San Marino (Sky Sport Calcio, NOW)

Sabato 7 giugno, ore 18.00 – Andorra-Inghilterra (Sky Sport Uno, NOW)

Sabato 7 giugno, ore 18.00 – Malta-Lituania (Sky Sport Calcio, NOW)

Sabato 7 giugno, ore 20.45 – Albania-Serbia (Sky Sport 252, NOW)

Sabato 7 giugno, ore 20.45 – Diretta Gol giornata 3 (Sky Sport Calcio, NOW)

Lunedì 9 giugno, ore 16.00 – Kazakistan-Macedonia del Nord (Sky Sport Calcio, NOW)

Lunedì 9 giugno, ore 20.45 – Estonia-Norvegia (Sky Sport Uno, NOW)

Lunedì 9 giugno, ore 20.45 – Diretta Gol giornata 4 (Sky Sport Calcio, NOW)

Martedì 10 giugno, ore 20.45 – Finlandia-Polonia (Sky Sport Uno, NOW)

Martedì 10 giugno, ore 20.45 – Diretta Gol giornata 4 (Sky Sport Calcio, NOW)

Dove vedere partite nazionali – Le amichevoli internazionali in onda su Sky

Infine, non bisogna dimenticare le amichevoli internazionali che vedranno protagoniste anche nazionali al di fuori del continente europeo: