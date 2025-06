Roland Garros, dove vedere finale doppio Errani Paolini tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere finale doppio Errani Paolini tv streaming, con la coppia italiana a caccia del suo secondo titolo consecutivo, primo Slam, dopo aver trionfato agli Internazionali di Roma

Il torneo, iniziato il 29 maggio, è il secondo Slam della stagione, il primo e unico sulla terra rossa.

Grande attesa per il numero uno del ranking ATP, Jannik Sinner, che è tornato a Roma dove è riuscito ad arrivare in finale, ma dovendosi arrendere a Carlos Alcaraz. Una finale fra i due è l’evento più atteso per questo Slam.

Dove vedere finale doppio Errani Paolini tv streaming – Come seguire l’evento

L’incontro tra Sara Errani-Jasmine Paolini e la coppia Danilina e Krunic, valido per la finalissima del Roland Garros, si giocherà domenica 8 giugno non prima delle ore 11.00.

L’incontro, che non sarà visibile in chiaro, sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery+, la piattaforma ufficiale di Warner Bros. Discovery.

In alternativa, è possibile seguire le partite anche sui canali Eurosport, inclusi nelle offerte di DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Questo significa che, se sei abbonato a uno di questi servizi, potrai vivere ogni istante del Roland Garros comodamente dal tuo dispositivo preferito, sia in mobilità che da casa. Le gare in chiaro potrebbero esserci solo nel caso di arrivo di un italiano in finale.