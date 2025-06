Serie A, quando saranno svelati anticipi e posticipi durante la stagione 25/26: il calendario

La Lega Serie A è pronta a rendere note tutte le scadenze entro le quali saranno comunicate tutte le date di anticipi e tutti i posticipi della stagione 2025/26. Si ripartirà con la caccia al Napoli Campione d’Italia, con tantissime panchine nuove e i partenopei che potranno contare sulla continuità data dalla permanenza di Antonio Conte. Sulla panchina dell’Inter arriverà Chivu, mentre il Milan è affidato a Massimiliano Allegri.

Novità Juric per l’Atalanta dopo la fine dell’era Gasperini, che a sua volta si è accasato alla Roma per proseguire quanto di buono fatto da Ranieri. Sarri è tornato alla Lazio, mentre si attendono ancora novità per la Juventus e per la Fiorentina, dopo le dimissioni di Palladino.

Quando escono anticipi posticipi Serie A – Cosa dice la Lega

Anche per questa stagione, saranno rivelate in anticipo le date in cui si sveleranno tutti gli anticipi e i posticipi del massimo campionato di calcio italiano. Di seguito tutte le date (in aggiornamento):

GIORNATA 1: 16 giugno 2025

Quando escono anticipi posticipi Serie A – Gli slot orari previsti a giornata

Anche per questa stagione, non cambieranno gli slot orari in cui si terranno le partite della stagione 2025/26. In totale saranno nove. Questo schema, ormai conosciuto da tifosi e club, rappresenta una regola generale così strutturata: