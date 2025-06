Il Mondiale per Club FIFA 2025 (clicca qui per il tabellone completo) segna una svolta storica nel panorama calcistico internazionale, adottando per la prima volta un formato ampliato a 32 squadre. Il torneo si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, coinvolgendo club di spicco come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Inter, Juventus, Chelsea e molti altri.

Ma quando si giocheranno le partite? Giocandosi negli Stati Uniti d’America, il torneo si disputerà a orari “italiani” particolari, con diverse sfide anche si disputeranno in notturna. Inter e Juventus giocheranno tra le 18 e le 21 in diverse occasioni, ma anche in notturna, alle ore 3 (due volte l’Inter e una i bianconeri).

Mondiale per Club quando inizia – La fase a gironi

Di seguito, il calendario completo della fase a gironi con gli orari in italiano:

Gruppo A

15 giugno, ore 02:00 (Miami) – Al Ahly vs Inter Miami

16 giugno, ore 00:00 (New York) – Palmeiras vs Porto

19 giugno, ore 18:00 (New York) – Palmeiras vs Al Ahly

19 giugno, ore 21:00 (Atlanta) – Inter Miami vs Porto

24 giugno, ore 03:00 (New York) – Porto vs Al Ahly

24 giugno, ore 03:00 (Miami) – Inter Miami vs Palmeiras

Gruppo B

17 giugno, ore 00:00 (Miami) – Boca Juniors vs Benfica

17 giugno, ore 03:00 (Philadelphia) – Flamengo vs Esperance

20 giugno, ore 18:00 (Orlando) – Benfica vs Auckland City

20 giugno, ore 20:00 (Philadelphia) – Flamengo vs Chelsea

24 giugno, ore 21:00 (Charlotte) – Benfica vs Bayern Monaco

24 giugno, ore 21:00 (Nashville) – Auckland City vs Boca Juniors

Gruppo C

15 giugno, ore 18:00 (Cincinnati) – Bayern Monaco vs Auckland City

21 giugno, ore 03:00 (Miami) – Bayern Monaco vs Boca Juniors

20 giugno, ore 03:00 (Los Angeles) – PSG vs Botafogo

15 giugno, ore 21:00 (Los Angeles) – PSG vs Atletico Madrid

23 giugno, ore 21:00 (Seattle) – Seattle Sounders vs PSG

23 giugno, ore 21:00 (Los Angeles) – Atletico Madrid vs Botafogo

Gruppo D

16 giugno, ore 04:00 (Seattle) – Botafogo vs Seattle Sounders

20 giugno, ore 00:00 (Seattle) – Seattle Sounders vs Atletico Madrid

25 giugno, ore 03:00 (Philadelphia) – Esperance vs Chelsea

25 giugno, ore 03:00 (Orlando) – Los Angeles FC vs Flamengo

21 giugno, ore 00:00 (Nashville) – Los Angeles FC vs Esperance

16 giugno, ore 21:00 (Atlanta) – Chelsea vs Los Angeles FC

Gruppo E

17 giugno, ore 21:00 (Seattle) – River Plate vs Urawa

18 giugno, ore 03:00 (Los Angeles) – Monterrey vs Inter

21 giugno, ore 21:00 (Seattle) – Inter vs Urawa

22 giugno, ore 03:00 (Los Angeles) – River Plate vs Monterrey

26 giugno, ore 03:00 (Los Angeles) – Urawa vs Monterrey

26 giugno, ore 03:00 (Seattle) – Inter vs River Plate

Gruppo F

17 giugno, ore 18:00 (New York) – Fluminense vs Borussia Dortmund

17 giugno, ore 18:00 (Orlando) – Ulsan vs Mamelodi Sundowns

22 giugno, ore 00:00 (New York) – Fluminense vs Ulsan

25 giugno, ore 21:00 (Miami) – Mamelodi Sundowns vs Fluminense

25 giugno, ore 21:00 (Cincinnati) – Borussia Dortmund vs Ulsan

21 giugno, ore 18:00 (Cincinnati) – Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund

Gruppo G

18 giugno, ore 18:00 ( Philadelphia ) – Manchester City vs Wydad

19 giugno, ore 03:00 ( Washington ) – Al Ain vs Juventus

22 giugno, ore 18:00 (Philadelphia) – Juventus vs Wydad

23 giugno, ore 03:00 (Atlanta) – Manchester City vs Al Ain

26 giugno, ore 21:00 (Orlando) – Juventus vs Manchester City

26 giugno, ore 21:00 (Washington) – Wydad vs Al Ain

Gruppo H

18 giugno, ore 21:00 (Miami) – Real Madrid vs Al Hilal

19 giugno, ore 00:00 (Cincinnati) – Pachuca vs Salisburgo

22 giugno, ore 21:00 (Charlotte) – Real Madrid vs Pachuca

27 giugno, ore 03:00 (Nashville) – Al Hilal vs Pachuca

27 giugno, ore 03:00 (Philadelphia) – Salisburgo vs Real Madrid

23 giugno, ore 00:00 (Washington) – Salisburgo vs Al Hilal

Mondiale per Club quando inizia – La fase a eliminazione diretta

Di seguito, invece, gli orari della fase a eliminazione diretta

Ottavi di Finale

28 giugno, ore 16:00: C1 vs D2

29 giugno, ore 12:00: A1 vs B2

29 giugno, ore 12:00: B1 vs A2

29 giugno, ore 16:00: D1 vs C2

30 giugno, ore 15:00: E1 vs F2

30 giugno, ore 21:00: G1 vs H2

1° luglio, ore 15:00: H1 vs G2

1° luglio, ore 21:00: F1 vs E2

Quarti di Finale

4 luglio, ore 15:00: QF1

4 luglio, ore 21:00: QF2

5 luglio, ore 12:00: QF3

5 luglio, ore 16:00: QF4

Semifinali

8 luglio, ore 15:00: SF1

9 luglio, ore 15:00: SF2

Finale

13 luglio, ore 15:00 (MetLife Stadium, New Jersey)

Calendario Mondiale per Club – Dove vedere le gare

Tutte le 63 partite del torneo saranno trasmesse gratuitamente in streaming su DAZN, accessibile tramite Smart TV, smartphone, tablet, PC e console. Inoltre, alcune partite selezionate saranno disponibili in chiaro sulle reti Mediaset: Canale 5 e Italia 1, offrendo un’ampia copertura per gli appassionati italiani.