«Spero di vincere trofei e di portare qui i miei principi di gioco». Simone Inzaghi riparte dall’Arabia Saudita. Dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, l’ex tecnico dell’Inter è stato nominato ufficialmente nuovo allenatore dell’Al Hilal. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri attraverso i canali social del club saudita: «Il genio italiano è qui. Benvenuto Simone Inzaghi», recita il messaggio.

In un video diffuso dal club, il tecnico italiano si presenta così: «Sono Simone Inzaghi e oggi inizia la mia nuova storia con l’Al Hilal». A 49 anni, il tecnico piacentino si appresta quindi a vivere la sua prima esperienza fuori dall’Italia, dopo aver guidato Lazio e Inter. Il suo addio ai nerazzurri era stato ufficializzato martedì.

Durante le quattro stagioni alla guida dell’Inter, Inzaghi ha conquistato uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Nell’ultima stagione, però, l’Inter ha chiuso senza titoli: sconfitta per 5-0 in finale di Champions dal PSG, secondo posto in Serie A, a un solo punto dal Napoli, finale di Supercoppa Italiana persa a gennaio col Milan ed eliminazione in semifinale di Coppa Italia ad aprile.

«Sono sempre stato vicino all’Al Hilal anche per la presenza di Sergej Milinkovic-Savic, che ho allenato alla Lazio, e sono felice di ritrovarlo», ha dichiarato Inzaghi nella sua prima intervista. L’allenatore ha detto di seguire il campionato arabo da diverso tempo, di provare simpatia per il club che lo ha ingaggiato e che, ora, si sente pronto per un’esperienza all’estero: «Sono curioso di conoscere nuove culture, essere qui è un grande privilegio». L’obiettivo è chiaro: «Vincere trofei e portare i miei principi di gioco qui».

Inzaghi stipendio Al Hilal – Le cifre dell’intesa con il club saudita

Secondo quanto riportato dai media italiani, Simone Inzaghi avrebbe firmato un contratto biennale da oltre 50 milioni di euro netti con l’Al Hilal (ai quali potrebbero anche aggiungersi corposi bonus), in sostanza oltre 25 milioni di euro netti a stagione, anche se il club non ha ancora confermato ufficialmente le cifre dell’accordo.