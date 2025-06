Concluse le finali delle coppe internazionali e con il Mondiale per Club alle porte sono pronte a tornare, a distanza di due mesi, le sfide delle Nazionali.

In particolare, la UEFA vedrà la prosecuzione delle qualificazioni per i prossimi Mondiali 2026, ma soprattutto le Final Four della Nations League che ha visto l’Italia di Luciano Spalletti eliminata ai quarti di finale dalla Germania. Proprio il paese teutonico ospiterà quest’anno la fase conclusiva della competizione.

UEFA Nations League in tv? Le date delle sfide

Si scende in campo già mercoledì 4 giugno con la prima semifinale all’Allianz Arena. Dopo la finale di Champions, questa volta la casa del Bayern Monaco proverà a spingere la propria nazionale verso la finale, ma prima dovrà superare la concorrenza del Portogallo. Dopo sole 24 ore ci sarà l’altra semifinale, che si giocherà a Stoccarda fra Spagna e Francia. Le finali sono previste per domenica 8 giugno. In programma prima la finale per il 3°-4° posto e poi la finalissima che decreterà la vincitrice della UEFA Nations League 2024/25.

UEFA Nations League in tv? Gli incontri anche in chiaro

A differenza delle altre partite della competizione, che erano visibili in Italia solamente su UEFA TV (fatta eccezione per le partite dell’Italia andate in onda sulla Rai), le Final Four della Nations League saranno trasmesse in diretta da Sky e NOW. La pay-tv di Comcast manderà in onda anche tre incontri in chiaro, divisi tra i canali TV8 e Cielo. Di seguito, la programmazione completa delle sfide: