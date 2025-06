Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Germania Portogallo tv streaming, gara valida per le semifinali della UEFA Nations League.

Riparte così la competizione con le Final Four che si giocheranno nel paese teutonico e che vedono coinvolte anche Spagna e Francia dopo la disputa dei quarti di finale (che hanno vista l’uscita di scena dell’Italia) e che rappresentano una novità essendo stati introdotti dopo il cambio di format deciso per questa edizione.

Dove vedere Germania Portogallo tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Germania-Portogallo, match valido per le semifinali della UEFA Nations League, si terrà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, il 4 giugno 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00.

A differenza delle altre partite di Nations League che non vedevano protagonista l’Italia, mandate on onda dalla Rai, le sfide valide per le Final Four saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Inoltre la sfida Germania-Portogallo sarà visibile in chiaro su TV8.